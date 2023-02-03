Google、Meta掀裁員潮「蘋果卻例外」 庫克2大點關鍵Hold住員工

近期無論是Google、Meta或Amazon都紛紛傳出裁員的消息，矽谷掀起裁員潮，導致員工紛紛哀號。然而蘋果（Apple）卻沒有選擇這麼做，庫克表示，儘管蘋果確實受經濟狀況衝擊而調整支出和徵才的規劃，然而蘋果仍寧願以其他方式管理成本，而非使用裁員的方式來調整。《華爾街日報》的報告指出，這與蘋果一直以來的「精實招募」策略有關。

近期矽谷掀起裁員潮，然而在蘋果卻沒有引起相關的波瀾。根據《9to5Mac》報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示他們避免裁員，且認為裁員是「不得已的最後手段（last resort kind of thing）」，但因應經濟衝擊，蘋果也已經調整其支出與徵才計畫，不僅減少某些領域的徵才，也試著開拓不同領域的徵才計畫。

1月時，一份來自《華爾街日報》的報告就指出，蘋果不太裁員主要和其執行的「精實招募（lean employment）」策略有關，在過去三年內，蘋果的競爭對手人數增加了57%至100%左右，而蘋果卻是20%左右，致力於透過精準的方式招募人才。

蘋果的福利制度也和Google等不同，不僅沒有免費午餐，還需透過該員工本身的表現給予相應的待遇和回饋，不讓員工認為免費食物是理所當然，由此展現各方面的「精實策略」。

在投資方面蘋果也相當精實，蘋果以有條不紊的方式投資新領域，而非如其他企業一樣「大撒幣」，如Apple目前正在大力投資AR和VR等領域，但其速度明顯比Meta等公司在新領域的投資還要慢許多。

儘管蘋果的策略是避免裁員，但庫克仍在訪談中表示，仍不能完全排除蘋果會裁員的可能性，但蘋果仍可以透過其他方式減少員工人數，如透過減編或縮編（attrition）的方式來達成效果。

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