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Twitter來真的！擬加入支付功能 還整合加密貨幣交易

聯合新聞網／ 楊又肇

金融時報取得消息表示，Twitter計畫在其服務平台加入支付功能，其中可能會使用法定貨幣，但未來也可能加入加密貨幣交易功能。

在此之前，馬斯克（Elon Musk）就曾提出在Twitter加入支付交易功能，並且計畫讓Twitter可以變成像是WeChat (微信)般服務，可以協助使用者完成生活各類需求。而更早之前，Twitter共同創辦人Jack Dorsey也曾構思在Twitter加入金融交易服務，但後來主要是透過其創辦數位金融服務Square引入加密貨幣交易功能。

而從金融時報取得消息，目前Twitter已經在全美各地申請監管許可，準備在服務內加入金融交易功能，並且計畫在取得更多監管機構批准後，將於全球更多市場提供支付服務。此項服務初期會與法定貨幣綁定，但之後也會考慮加入加密貨幣交易功能。

至於在Twitter加入金融交易服務後，預期將讓使用者能更容易付費使用特定功能或服務，進而增加Twitter營收可能性。若Twitter比照WeChat整合更多金融交易服務，甚至提供數位金融帳戶與代支功能，或許將能轉型藉由此類服務產生交易費用獲利。

從Elon Musk目前大舉重整Twitter服務與運作模式，導致許多廣告商出走，加上先前收購Twitter形成約130億美元債務，除了藉由拋售其持有Tesla股票換取資金支付，其他方式也包含設法增加Twitter獲利能力，因此後續推出新版Blue付費訂閱服務等項目，另一方面也透過精簡人力、福利等方式降低開銷

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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