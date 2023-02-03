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Meta公布2022財年第四季財報 淨利下滑55%、宣布400億美元股票回購計畫

聯合新聞網／ 楊又肇

日前證實裁員消息之後，Meta稍早公布2022財年第四季與全年財報結果，其中在2022財年第四季營收達321.7億美元，相比前一年同期減少4%，淨利則達46.5億美元，相較前一年同期減少55%。

至於2022財年全年營收達1166億美元，淨利則達232億美元，相比前一年分別下降1%與41%。而Meta表示在2022財年總成本支出與相關開銷為876.6億美元，相比前一年提高23%，其中在營運成本達252.49億美元，研發支出則增加至353.38億美元，行銷及銷售相關成本為152.62億美元，其他諸如總務與行政支出則是118.16億美元。

而因應第四季財報表現，Meta宣布將進行400億美元股票回購計畫，希望藉此強化投資者信心。

另外，在第四季的廣告營收達312.54億美元，全年廣告營收則是1136.42億美元，相比前一年同期均呈現下降，至於其他業務營收則達1.84億美元，全年其他業務營收則達8.8億美元。而第四季源自Facebook、Instagram等App家族服務營收達314.38億美元，全年部分則達1144.5億美元。

至於在Reality Labs部門營運部分，第四季營收達7.27億美元，虧損達42.79億美元，全年營收則是21.59億美元，全年虧損金額則增加至137.17億美元。

在服務使用人數表現方面，Facebook截至去年12月的每日活躍使用人數達20億人，相比前一年同期增加4%，每月活躍使用人數則達29.6億人，相比前一年增加2%。若加上Instagram、WhatsApp與Messenger，每日活躍使用人數則增加至29.6億人，每月活躍使用人數則達37.4億人。

目前Mea在去年底前持有現金、等價物與有價證券總額達407.4億美元，長期債務則達99.2億美元，可自由使用現金達52.88億美元，同時去年底的員工人數總和達86482人，但從今年第一季結束之後，將會刪減約1.1萬名員工人數。

Meta執行長Mark Zuckerberg強調目前旗下應用服務使用黏著依然顯著，平均每日活躍使用人數超過20億人，同時也強調會持續在人工智慧與Reels短影片業務持續精進，同時說明將使內部管理變得更有效率，同時轉型成為更具彈性的發展模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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