十時裕樹將升任Sony集團社長 現任社長吉田憲一郎持續擔任執行長

Sony集團稍早宣布新一波人事異動，其中確認現任副社長暨財務長十時裕樹將升任集團社長，並且擔任營運長，而現任社長吉田憲一郎則將繼續擔任集團執行長，並且維持集團會長身分。

此項人事異動為吉田憲一郎提出，目的是為了加強集團經營體制，並且持續推動Sony創造力與技術力，藉此創造更多能讓世界感動的產品，藉此提高集團存在價值，希望藉由此次人事異動提高集團發展能力。

現年58歲的十時裕樹，是在1987年加入Sony，並且經歷帶領Sony Network Communications、Sony Entertainment，後續更負責推動Sony發展策略、轉型發展事宜，並且在2021年擔任Sony集團副社長與財務長。

此次公布異動消息，將從今年4月1日開始的新財年正式生效。

目前Sony在去年已經重新簡化旗下業務項目，並且與本田合資成立全新公司進軍電動車市場，同時也將持續強化遊戲、影像、聲音，以及人工智慧與半導體等較高獲利業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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