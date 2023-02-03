OpenAI宣布推出以每月20美元計費的ChatGPT Plus版本 將可優先使用、反應更快

如先前OpenAI執行長Sam Altman在受訪時透露價格，OpenAI旗下人工智慧聊天機器人ChatGPT正式推出以每月20美元計費的「Plus」版本。

在「Plus」版本中，將可讓使用者在高流量使用情況下維持優先使用，同時操作反應時間也會變得更快，另外更可率先取得升級功能。而目前「Plus」版本僅先在美國地區率先提供使用，但未來也會持續擴展到更多市場地區。

對於目前ChatGPT快速走紅情況，OpenAI宣布推出「Plus」版本，自然可以發揮分流作用，同時也能讓有需求的人透過付費使用更多功能，而OpenAI也能藉此獲利。

未來OpenAI也計畫推出不同訂閱方案，或是依照使用流量計費使用模式，藉此讓服務可以更進一步滿足不同使用需求。

從目前越來越創作者也開始透過ChatGPT創作內容腳本，藉此加快內容創作效率，另外也有不少人利用ChatGPT完成個人論文、編碼設計，甚至也有網站開始利用ChatGPT之類的人工智慧>產生內容，顯示借助人工智慧技術加快內容創作，將會是未來發展趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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