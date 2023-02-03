多款水冷套件、風扇與機殼 Corsair於DIY DAY活動公布諸多PC零組件新品
Corsair在其DIY DAY活動上公布諸多PC零組件新品，包含全新水冷套件iCUE ELITE CAPELLIX XT、ELITE LCD XT，以及RGB ELITE系列一體式水冷，另外也推出新款4000D/5000D RGB AIRFLOW機殼。
其中，Corsair更宣布推出新款AF RGB ELITE PWM風扇配件，其中包含8組獨立運作的LED燈，並且透過Corsair AirGuide技術將氣流匯聚成錐狀，直接吹向高溫零組件，分別透過120mm、2100轉規格，以及140mm、1700轉型成不同風速解熱效果。更可在低負載運作情況下，透過Zero RPM模式實現零風噪運作，在一般情況下則可透過流體動力軸承設計對應更低噪音表現。
而在此次推出的新款iCUE ELITE CAPELLIX XT和ELITE LCD XT均配置AF RGB ELITE PWM風扇配件，同時也配合預塗Corsair XTM70導熱膏提升降溫冷卻效果，強調對應Intel第13代Core系列處理器與AMD Ryzen 7000系列處理器使用。
iCUE ELITE CAPELLIX XT採用全新外型設計，並且在水泵蓋搭載33組超亮CAPELLIX LED燈，而ELITE LCD XT則配置2.1吋IPS LCD螢幕，方便顯示即時溫度，以及使用者個人偏好GIF動圖，散熱器則對應240mm至420mm尺寸，並且配備方便安裝的加長管路。
另外，此次同步推出的H60x、H100x RGB ELITE系列一體式水冷，則主要鎖定入門使用者需求，同樣適用於Intel或AMD處理器主機板，方便使用者快速安裝，並且確保系統穩定運作。
至於提供黑色與白色款式的新款4000D/5000D RGB AIRFLOW機殼，則是強化中塔型ATX規格機殼使用便利性，除了提升氣流效率表現，更配置3組AF120 RGB ELITE風扇，以及1組iCUE Lighting Node PRO控制器，讓使用者能方便設定、控制燈光效果，同時更在電源供應器護蓋加上兩組120mm風扇支架，方便透過增加風扇將散熱器流導向顯示卡，藉此降低顯示卡高效能運作所產生熱。
此次公布新品從即日起已經可以透過Corsair官網訂購，或是透過全球授權零售通路銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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