Galaxy S23系列後…傳三星會在手機業務採更積極的兩極化發展

在公布2022財年第四季財報與全年財報結果之後，三星正式揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列，而藉由讓整體設計維持更一致，並且全數採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，顯然更進一步反應三星在全球市場面臨諸多改變之下所作調整與準備。

未來手機產品可能往兩極化發展

在此之前，三星其實就已經透露將重整Exynos處理器團隊，並且調整半導體業務發展模式，其中更包含計畫打造專屬Galaxy系列手機的處理器產品，比照Google在Pixel系列手機採軟硬體整合設計，讓手機使用體驗可以有更進一步提升效益，因此將投入在半導體業務更多發展資源，並且在去年底或今年初未公布任何新款旗艦等級的Exynos處理器，使得此次推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，全數採用Qualcomm處理器，未像過往會在特定市場推行版本採用Exynos處理器。

另一方面，從三星在財報會議中強調，雖然市場經濟發展不確定性，造成消費者換機意願不高，或是在換機想法上會有更多考量，但依然認為旗艦手機依然會是市場消費首要選擇對象，若再加上消費市場換機預算傾向減少情況來看，三星接下來的手機產品可能會更著重兩極化發展，亦即著眼更高階旗艦定位產品，以及強化入門機種使用體驗。

至於過往列為主要市場銷售機種的Galaxy A系列，有可能會進一步作調整，其中可能包含採取產品線精簡，同時也可能會採取兩極化發展策略，藉此在市場傾向高階旗艦與入門使用需求兩端發展趨勢中，爭取更多消費族群。

台灣市場仍會著眼高階旗艦手機市場發展

從台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示說法，預期消費市場接下來會更著眼選購功能更完整、耐用性更高的旗艦手機產品，同時也說明雖然三星持續著眼螢幕可凹折手機市場發展，但目前直立式手機依然是需求主流，因此目前依然會持續推廣Galaxy S系列旗艦手機。

以去年推出機種在全球市場銷售表現來看，Galaxy S22 Ultra銷售數量約在全球地區佔40%比重，顯示消費市場依然傾向追求高階旗艦手機產品，因此今年推行機種同樣也會著眼強化推廣「Ultra」使用體驗，並且更積極吸引過往使用Galaxy Note系列機種的消費族群，同時也能透過更進階的相機功能、多工使用體驗吸引長時間使用舊款Galaxy S系列旗艦手機的用戶。

同時，陳啓蒙認為在去年台灣高階手機市場銷售表現降溫，相較前年同期表現均下滑10%情況下，三星高階手機整體現仍有雙位數成長，而Galaxy S22 Ultra整體銷售更佔三星所有高階手機銷量的50%以上，因此預期接下來將會更積極推動高階旗艦手機產品銷售力道。

在Galaxy系列採用專屬處理器設計之後，依然需要維持與Qualcomm合作

另外，三星即使想要比照Google、蘋果手機產品作法，藉由專屬Galaxy系列手機的處理器產品發揮更高軟硬體整合效果，日後依然少不了與Qualcomm持續合作情況。

此次宣布在Galaxy S23系列手機搭載特別提高運作時脈設計的Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，並且在手機設計整合諸多Snapdragon運算平台技術，例如Snapdragon Gaming、Snapdragon Sight、Snapdragon Smart、Qualcomm 3D Sonic第二代超音波指紋辨識技術等，就連連接部分也採用Snapdragon X70 5G連網數據晶片，以及Qualcomm FastConnect 6900及7800連接平台，接下來更計畫在諸多產品導入Qualcommm技術，顯示兩者之間合作關係仍會繼續維持許久時間。

縱使未來在Galaxy系列手機開始採用專屬處理器設計，三星恐怕也僅能用於高階旗艦產品，鎖定大眾及入門機種恐怕還是需要仰賴Qualcomm提供處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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