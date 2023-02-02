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美國傳擴大制裁華為 可能全面限制全美境內業者合作模式

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然Qualcomm、Intel、微軟等業者都已經獲准在特定情況下向華為提供技術產品，但金融時報取得消息表示，美國政府接下來將對華為實施更嚴格制裁，其中包含中止原本已經核發技術產品出口供應許可，甚至考慮全面限制美國境內企業與華為所有合作供應模式。

會有這樣的作法調整，似乎與華為先前表示將建立完全可以不仰賴進口的半導體供應鏈有關，尤其華為輪值執行長徐直軍先前強調已經在2022年渡過危機，並且預期可在2023年內讓旗下業務恢復發展，因此讓美國政府擔心原本禁令無法繼續限制華為。

而在美國政府接下來選擇作法，可能會進一步將禁令延伸至4G行動網路、Wi-Fi 6與Wi-Fi 7相關無線網路技術，另外也可能針對人工智慧、雲端技術，以及高效能運算產品加以限制。在最早的禁令中，主要還是聚焦在當時被列為重點的5G行動網路技術發展，但如今在市場發展聚焦重心明顯改變之後，顯示美國政府也計畫透過調整禁令項目，讓制裁效果可以更為顯著。

目前華為方面並未對此作進一步回應，但若美國政府擴大設限的話，預期也會讓華為現有發展規劃受影響。

不過，美國政府先前所提出禁令背後目的，是否單純是為了確保國家安全，或是避免中國業者搶走主流技術市場，導致影響美國在全球發展領先地位，目前均有不同看法，特別是華爾街日報近期更指稱從1997年就被美國政府列入出口限制清單的中國頂級核武研究機構—中國工程物理研究院，在過去2年多以來依然使用美國境內業者生產製作晶片，其中更包含先進製程技術產品，更令人猜想美國政府設下禁令是否主要打擊影響其市場領先地位的對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 華爾街日報 半導體

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