Adobe CC產品總監：瀏覽器將從通用化變成專門化、人工智慧發展影響更大

人工智慧將讓發展了幾十年的內容行銷和SEO策略商品化，引領品牌和網紅行銷的新時代。

內容行銷：

隨著像ChatGPT這樣的人工智慧聊天機器人程式模式問世，將編寫有效的SEO內容所需的成本和時間降至零，每個品牌都將在搜尋引擎上全面展開行動，使內容行銷完全商品化。

教育：

ChatGPT對撰寫方面的顛覆，如同計算機對算術的顛覆一樣。現在可以要求人工智慧模擬六年級學生或九年級學生的風格，來撰寫一篇關於恐龍的文章，且只需要幾秒鐘就可以得到一篇原創內容。

從內容行銷到產品規格，未來大多數的寫作工作都將由人工智慧協助完成，但使用反直覺論證和創造力來撰寫文字內容與進行演說，才是人類應發揮的獨特優勢。

教育課程的重點應該是人類必須做的事情，而不是電腦現在可以為我們做的事情。因此，教育課程須做出相應的調整。

介面的競爭：

尖端的知識和工作流程管理產品，將推出自己的查詢介面。在過去的幾個月裡，許多網路上基於使用者生成內容所構建的優秀內容庫，如Quora、Notion、GitHub、Stack Overflow等，都公布了他們自己的AI驅動聊天體驗。

這也引發了一個新的認知，在人工智慧時代，如果你沒有自己的查詢介面，便只是在為那些擁有查詢介面的平台收集資料。

我們都知道「介面層」讓基層技術商品化，但未曾想到它也會將內容商品化。如今，人工智慧成為終端的介面層，不僅顛覆了基層服務、資料和內容，更革命性地合成和展現這一切。

由人工智慧驅動的產品助手將大舉回歸，基於人工智慧產生的問答介面是Google和其他透過流量來盈利的資訊源的最大競爭對手。

• 高度個人化的人工智慧驅動的醫療助手將更加普遍

如果消費者向ChatGPT詢問醫療狀況，通常會得到一個全面的答案，其質量不亞於在網路中搜索二十多次所得到內容。想像一下，如果為你量身定做一個以健康為導向的人工智慧模型，它具備私人資料庫，並包含了所有的健康結果、你的電子手環或手錶中的每項動態趨勢，以及家族健康史、過往疾病等。

顯而易見，使用這樣「豐富」的資源，將比我們如今所使用的網路搜尋更加方便，它可以更好地將各項醫療資訊串聯起來，並且比我們自己手動做得更好。我們預計未來2年，第一線醫療保健服務將會以更多人工智慧為基礎的技術來完成。

就像Netflix一樣，我們將在社交平台看到更多利用人工智慧製作的Supercuts影音內容，這些內容雖簡短卻互動性極高，並且以每日或每週短劇形式呈現。好友間將互相比較這一天記錄的所有內容中，有多少是自己所貢獻。

人工智慧將根據你的群組中每個人喜歡的內容 (透過日常關注的內容來衡量)，藉此確定在最終的Supercuts中使用哪些內容。

在下一代社交軟體中更普遍的是，傳統的社交圖文將越來越不重要，因為像是Tik Tok中人工智慧驅動的演算法，會根據我們喜歡的內容決定我們將看到什麼。於此同時，我們也正在尋找既能利用社交圖文，又能利用AI驅動編輯和策劃的混合解決方案。

• 新的工具和人工智慧功能將讓我們更有表現力與創意自信 (Creatively Confident)

我們在幼稚園時比成年後更有創意自信。當我們在與他人比較時、或者在學習使用創意工具遇到困難時，自信心會受到影響。但現在，網頁版的免費工具與範本已經幫助我們戰勝了對空白螢幕的恐懼。

此外，強大的生成式人工智慧，讓任何人都能有創意地表達自己而無需經歷陡峭的學習曲線。因此，創意工作的價值將從結果轉移到過程和原創性。最初的想法、判斷、過程中的創新和故事概念變得比以往任何時候都更加重要。

薪酬模式也將從以時間為基礎轉向為關注價值。過去，時間是最簡單的工作衡量標準，但在這個新的時代，許多平凡和重複性的工作，都由人工智慧來完成，打造創意工作所需的時間已經大大減少。

如果不根據時間收費，創作者該如何開始對附加價值收費？也許會有一些雙方都同意的定價模式，例如將經驗考慮在內，或根據創作內容的表現得到相應回報。

其中一種令人振奮，但尚未引起關注的的回報模式，就是對那些使用他們的風格進行藝術或音樂創作的行為收費。人工智慧時代也是重新構想薪酬模式的成熟時機。

• 內容創作者將擁有專屬的受眾，一些人將趨於「無平台」化

擁有大量受眾的內容創作者，正在尋求新的方式來維持關係。越來越多像Sahil Bloom和Becky Kennedy這樣的傑出人物，在更加廣泛的社交平台分享內容，而不是依賴單一平台和方式。

Sahil自己的訂閱平台運營漲勢迅猛，其本身就已成為一項業務。而Becky 則推出了一個訂閱制的社群Good Inside，取得了巨大的成功。這些全新訂閱的模式遠遠超出了尋找潛在客戶的範疇，且成為了書籍和社交資料的替代品。

另一方面，社交平台擔心失去創作者內容，將採取行動回應這些 「無平台化創作者 」。我們已經看到了Twitter的短期政策，禁止連結到到其他外部平台，以及繼續降低帶有外部連結的推文排名。

在這個新的時代，創作者可以利用新技術來擁有和維護更多受眾。最終，我相信所有由個人創作者轉型的企業都將透過時事通訊和個性化的、訂閱制的社群擁有他們的受眾。

• 人工智慧的發展讓人們難以信任自己的感官

可能有些人已經瞭解到網路中利用AI技術深度偽造的「摩根弗里曼」。顯然，我們不能再依靠感官來確定事態的真假。

如果你正在使用全新人工智慧驅動的影片編輯功能，你可能已經意識到我們正在進入一個無法依靠雙眼辨別真偽的時代。那些能夠加快工作流程並讓專業創意人士創造豐富媒介內容的工具，正變得更加強大且易於使用。

「先驗證，後信任」已經演變為「信任，但驗證」。這是一個既充滿奇妙創造力又具有新型風險的時代。我們需要開拓新的本能，在信任之前先驗證，並變得不那麼容易被操縱。

我們需要創建一個歸因時代，內容要顯示作者是誰，如何製作的 (而沒有簽名的內容會被認為是假的或人工智慧創作的)。當看到沒有任何關於其來源的可驗證「內容憑證」的匿名內容時 (來自內容真實性倡議等開放原始程式碼)，我們不能默認相信它。

在Adobe，我們正全力以赴地擁抱這一開源解決方案，使創作者能夠添加原創內容憑證，但我們需要更多來自全球的內容創作者和社交平台共同參與。

• 高度個人化的體驗帶來為你量身打造的沉浸式時代

隨著人們獲得創意自信，時尚和傢俱等生活設計變得高度個人化，而文化也將隨之改變。如今，生活中的設計多為少數人創造，而後被大眾所普遍接受。

但隨著廣泛的創造力自信心，人們會渴望透過個人化展現自我。

未來，人們能夠在結帳前客制化自己的鞋子或衣服，或是透過車內儀錶盤設計和內裝的客製化來實現車內體驗的個人化。當我們戴上AR眼鏡時，每個人的世界都會因設計而顯得截然不同。在保護使用者隱私的情況下實現個人化體驗的新興技術將冉冉升起。

• 企業將進行快速重置，更注重敏捷性、節約成本並建立韌性

目前的市場環境迫使企業從 「碳水化合物時代」轉向建立偉大組織的 「肌肉時代」。在過去十年中，獲得客戶和擴大組織規模的最簡單方法，是投入更多資金和人力，這導致了組織的入不敷出、冗餘的團隊和緩慢的流程。如今的經濟困境強制企業進行轉型，即透過改變工作方式和建立一個更有彈性與能力的團隊來解決問題。我們相信智慧勝過資源。

未來，我們有可能會看到世界各地的公司進行更大膽的重組，重構一個絕大多數決策和流程都可以實現自動化的世界。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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