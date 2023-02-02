Adobe CC產品總監：瀏覽器將從通用化變成專門化、人工智慧發展影響更大
Adobe Creative Cloud首席產品總監暨執行副總裁，本身同時更是Behance創辦人及科技企業投資者身分的Scott Belsky認為，2022年是相當關鍵的一年，協作式網路應用程式顛覆企業中各個環節運作方式，而人工智慧發展也來到關鍵里程碑，市場環境變化更是在重置企業，而人工智慧在未來幾年內將會產生更大影響。
• 網路瀏覽器將從通用化轉向專門化
隨著網路應用程式（Web apps）、公共瀏覽器和去中心化技術的不斷發展，瀏覽器對於未來的網路應用程式而言，已經變得過於普遍和過時。在新的時代，網路應用程式將有更強的協作能力，幫助創造更多高效的工作流程，並且能夠利用雲端的力量實現人工智慧功能和繁瑣的運算。
網路應用程式為以產品為導向的成長提供了高度的傳播性和無限可能性，並且最終能夠強大到滿足Photoshop等複雜應用的需要。但是，網路應用程式全部潛力的發揮卻受到了瀏覽器的限制。
因此，新一代的專門化瀏覽器將出現。瀏覽器將被重構，以滿足具備協作功能和更高性能的網路應用程式的需求，像是The Browser Company的Arc瀏覽器；或是Triangle Lab正在開發的瀏覽器，將專注於去中心化的應用程式，減少使用方面的不便之處，同時提供更高的安全性和可靠性。
作為網路最重要的介面，瀏覽器將開始與應用程式展開競爭，而日益壯大的協力廠商外掛程式生態系統，將與這些新一代專門定制的瀏覽器展開競爭。
• 生成式人工智慧（Generative AI）將對內容行銷、教育和使用介面的競爭產生意想不到的影響
人工智慧將讓發展了幾十年的內容行銷和SEO策略商品化，引領品牌和網紅行銷的新時代。
內容行銷：
隨著像ChatGPT這樣的人工智慧聊天機器人程式模式問世，將編寫有效的SEO內容所需的成本和時間降至零，每個品牌都將在搜尋引擎上全面展開行動，使內容行銷完全商品化。
教育：
ChatGPT對撰寫方面的顛覆，如同計算機對算術的顛覆一樣。現在可以要求人工智慧模擬六年級學生或九年級學生的風格，來撰寫一篇關於恐龍的文章，且只需要幾秒鐘就可以得到一篇原創內容。
從內容行銷到產品規格，未來大多數的寫作工作都將由人工智慧協助完成，但使用反直覺論證和創造力來撰寫文字內容與進行演說，才是人類應發揮的獨特優勢。
教育課程的重點應該是人類必須做的事情，而不是電腦現在可以為我們做的事情。因此，教育課程須做出相應的調整。
介面的競爭：
尖端的知識和工作流程管理產品，將推出自己的查詢介面。在過去的幾個月裡，許多網路上基於使用者生成內容所構建的優秀內容庫，如Quora、Notion、GitHub、Stack Overflow等，都公布了他們自己的AI驅動聊天體驗。
這也引發了一個新的認知，在人工智慧時代，如果你沒有自己的查詢介面，便只是在為那些擁有查詢介面的平台收集資料。
我們都知道「介面層」讓基層技術商品化，但未曾想到它也會將內容商品化。如今，人工智慧成為終端的介面層，不僅顛覆了基層服務、資料和內容，更革命性地合成和展現這一切。
由人工智慧驅動的產品助手將大舉回歸，基於人工智慧產生的問答介面是Google和其他透過流量來盈利的資訊源的最大競爭對手。
• 高度個人化的人工智慧驅動的醫療助手將更加普遍
如果消費者向ChatGPT詢問醫療狀況，通常會得到一個全面的答案，其質量不亞於在網路中搜索二十多次所得到內容。想像一下，如果為你量身定做一個以健康為導向的人工智慧模型，它具備私人資料庫，並包含了所有的健康結果、你的電子手環或手錶中的每項動態趨勢，以及家族健康史、過往疾病等。
顯而易見，使用這樣「豐富」的資源，將比我們如今所使用的網路搜尋更加方便，它可以更好地將各項醫療資訊串聯起來，並且比我們自己手動做得更好。我們預計未來2年，第一線醫療保健服務將會以更多人工智慧為基礎的技術來完成。
• 社交媒體將進階，並為我們的生活提供可快速產生的「Supercuts」短影音
就像Netflix一樣，我們將在社交平台看到更多利用人工智慧製作的Supercuts影音內容，這些內容雖簡短卻互動性極高，並且以每日或每週短劇形式呈現。好友間將互相比較這一天記錄的所有內容中，有多少是自己所貢獻。
人工智慧將根據你的群組中每個人喜歡的內容 (透過日常關注的內容來衡量)，藉此確定在最終的Supercuts中使用哪些內容。
在下一代社交軟體中更普遍的是，傳統的社交圖文將越來越不重要，因為像是Tik Tok中人工智慧驅動的演算法，會根據我們喜歡的內容決定我們將看到什麼。於此同時，我們也正在尋找既能利用社交圖文，又能利用AI驅動編輯和策劃的混合解決方案。
• 新的工具和人工智慧功能將讓我們更有表現力與創意自信 (Creatively Confident)
我們在幼稚園時比成年後更有創意自信。當我們在與他人比較時、或者在學習使用創意工具遇到困難時，自信心會受到影響。但現在，網頁版的免費工具與範本已經幫助我們戰勝了對空白螢幕的恐懼。
此外，強大的生成式人工智慧，讓任何人都能有創意地表達自己而無需經歷陡峭的學習曲線。因此，創意工作的價值將從結果轉移到過程和原創性。最初的想法、判斷、過程中的創新和故事概念變得比以往任何時候都更加重要。
薪酬模式也將從以時間為基礎轉向為關注價值。過去，時間是最簡單的工作衡量標準，但在這個新的時代，許多平凡和重複性的工作，都由人工智慧來完成，打造創意工作所需的時間已經大大減少。
如果不根據時間收費，創作者該如何開始對附加價值收費？也許會有一些雙方都同意的定價模式，例如將經驗考慮在內，或根據創作內容的表現得到相應回報。
其中一種令人振奮，但尚未引起關注的的回報模式，就是對那些使用他們的風格進行藝術或音樂創作的行為收費。人工智慧時代也是重新構想薪酬模式的成熟時機。
• 內容創作者將擁有專屬的受眾，一些人將趨於「無平台」化
擁有大量受眾的內容創作者，正在尋求新的方式來維持關係。越來越多像Sahil Bloom和Becky Kennedy這樣的傑出人物，在更加廣泛的社交平台分享內容，而不是依賴單一平台和方式。
Sahil自己的訂閱平台運營漲勢迅猛，其本身就已成為一項業務。而Becky 則推出了一個訂閱制的社群Good Inside，取得了巨大的成功。這些全新訂閱的模式遠遠超出了尋找潛在客戶的範疇，且成為了書籍和社交資料的替代品。
另一方面，社交平台擔心失去創作者內容，將採取行動回應這些 「無平台化創作者 」。我們已經看到了Twitter的短期政策，禁止連結到到其他外部平台，以及繼續降低帶有外部連結的推文排名。
在這個新的時代，創作者可以利用新技術來擁有和維護更多受眾。最終，我相信所有由個人創作者轉型的企業都將透過時事通訊和個性化的、訂閱制的社群擁有他們的受眾。
• 人工智慧的發展讓人們難以信任自己的感官
可能有些人已經瞭解到網路中利用AI技術深度偽造的「摩根弗里曼」。顯然，我們不能再依靠感官來確定事態的真假。
如果你正在使用全新人工智慧驅動的影片編輯功能，你可能已經意識到我們正在進入一個無法依靠雙眼辨別真偽的時代。那些能夠加快工作流程並讓專業創意人士創造豐富媒介內容的工具，正變得更加強大且易於使用。
「先驗證，後信任」已經演變為「信任，但驗證」。這是一個既充滿奇妙創造力又具有新型風險的時代。我們需要開拓新的本能，在信任之前先驗證，並變得不那麼容易被操縱。
我們需要創建一個歸因時代，內容要顯示作者是誰，如何製作的 (而沒有簽名的內容會被認為是假的或人工智慧創作的)。當看到沒有任何關於其來源的可驗證「內容憑證」的匿名內容時 (來自內容真實性倡議等開放原始程式碼)，我們不能默認相信它。
在Adobe，我們正全力以赴地擁抱這一開源解決方案，使創作者能夠添加原創內容憑證，但我們需要更多來自全球的內容創作者和社交平台共同參與。
• 高度個人化的體驗帶來為你量身打造的沉浸式時代
隨著人們獲得創意自信，時尚和傢俱等生活設計變得高度個人化，而文化也將隨之改變。如今，生活中的設計多為少數人創造，而後被大眾所普遍接受。
但隨著廣泛的創造力自信心，人們會渴望透過個人化展現自我。
未來，人們能夠在結帳前客制化自己的鞋子或衣服，或是透過車內儀錶盤設計和內裝的客製化來實現車內體驗的個人化。當我們戴上AR眼鏡時，每個人的世界都會因設計而顯得截然不同。在保護使用者隱私的情況下實現個人化體驗的新興技術將冉冉升起。
• 企業將進行快速重置，更注重敏捷性、節約成本並建立韌性
目前的市場環境迫使企業從 「碳水化合物時代」轉向建立偉大組織的 「肌肉時代」。在過去十年中，獲得客戶和擴大組織規模的最簡單方法，是投入更多資金和人力，這導致了組織的入不敷出、冗餘的團隊和緩慢的流程。如今的經濟困境強制企業進行轉型，即透過改變工作方式和建立一個更有彈性與能力的團隊來解決問題。我們相信智慧勝過資源。
未來，我們有可能會看到世界各地的公司進行更大膽的重組，重構一個絕大多數決策和流程都可以實現自動化的世界。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》📌 數位夯什麼？快來看看
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人工智慧將讓發展了幾十年的內容行銷和SEO策略商品化，引領品牌和網紅行銷的新時代。
內容行銷：
隨著像ChatGPT這樣的人工智慧聊天機器人程式模式問世，將編寫有效的SEO內容所需的成本和時間降至零，每個品牌都將在搜尋引擎上全面展開行動，使內容行銷完全商品化。
教育：
ChatGPT對撰寫方面的顛覆，如同計算機對算術的顛覆一樣。現在可以要求人工智慧模擬六年級學生或九年級學生的風格，來撰寫一篇關於恐龍的文章，且只需要幾秒鐘就可以得到一篇原創內容。
從內容行銷到產品規格，未來大多數的寫作工作都將由人工智慧協助完成，但使用反直覺論證和創造力來撰寫文字內容與進行演說，才是人類應發揮的獨特優勢。
教育課程的重點應該是人類必須做的事情，而不是電腦現在可以為我們做的事情。因此，教育課程須做出相應的調整。
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尖端的知識和工作流程管理產品，將推出自己的查詢介面。在過去的幾個月裡，許多網路上基於使用者生成內容所構建的優秀內容庫，如Quora、Notion、GitHub、Stack Overflow等，都公布了他們自己的AI驅動聊天體驗。
這也引發了一個新的認知，在人工智慧時代，如果你沒有自己的查詢介面，便只是在為那些擁有查詢介面的平台收集資料。
我們都知道「介面層」讓基層技術商品化，但未曾想到它也會將內容商品化。如今，人工智慧成為終端的介面層，不僅顛覆了基層服務、資料和內容，更革命性地合成和展現這一切。
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如果不根據時間收費，創作者該如何開始對附加價值收費？也許會有一些雙方都同意的定價模式，例如將經驗考慮在內，或根據創作內容的表現得到相應回報。
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「先驗證，後信任」已經演變為「信任，但驗證」。這是一個既充滿奇妙創造力又具有新型風險的時代。我們需要開拓新的本能，在信任之前先驗證，並變得不那麼容易被操縱。
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