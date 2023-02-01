開純電車隨處可充電超爽的？網曝「這狀況」出門超崩潰

開純電車實際體驗如何？一名網友本身只開過油車，但很想換成純電車，其他網友則紛紛分享駕駛純電車的經驗，如在超充站排隊、開純電車通勤體驗和出遊心得等，引發許多網友討論。

一名網友在PTT Car版發文，表示自己只擁有過油車，目前正打算換車，並且把目標放在「純電車」，本身也有連假就會出遠門遊玩的需求，因此想請教純電車的網友分享心得。

網友分享在充電站的經驗，表示「自身超充站排隊一次、看到爭排隊順序小口角一次，其他沒什麼特別的」、「我去國道服務區的時間充電站沒什麼人排」、「這次連假沒有排過隊，第三方算充足」、「連假充三次，都沒排隊」。

而針對純電車的生活使用，有網友就表示「只適合上下班代步，所以過年換油出車出遊，所以充電沒人排」、「個人覺得上班通勤車（每日固定里程）適合電車，多天出遊四處跑適合油車、油電不然出去光充電就飽了」。

也有網友分享出遠門的心得，表示「鄰居從屏東開 MY 回新竹，滿電出發到達剩30%，每公里電力消耗是155Wh/km」、「常載一車的親友去遊山玩水。若問我推不推？我一律不推，因為少一點人跟我分充電樁。充電樁不夠嗎？是夠的，我只是習慣以前沒那麼多電動車的時候到處爽用的感覺」，也有網友分享，在清水服務區看到許多車輛在排隊充電，並表示「六點的清水服務區也要排隊超意外」，但也有網友表示「清水那個點太熱門，非連假也常要排的」。

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