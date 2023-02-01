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小米印度市場負責人Manu Jain將離開 未來可能投入電動車相關產業

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早發出聲明中，小米印度市場負責人Manu Jain證實將離開，同時透露將投入全新產業發展。

不過，Manu Jain在相關說明中並未透露下一步計畫，但從先前Manu Jain就曾提及電動車產業相關創業想法，因此預期接下來應該會加入相關產業發展。而目前小米也著手投入電動車與自駕車技術發展，或許未來還是會與小米有進一步合作關係。

Manu Jain自2014年加入小米，並且大舉將小米品牌手機提升至印度境內市佔第一，但隨著後續中國與印度關係惡化，導致小米品牌在印度市場發展大幅受到影響，甚至也造成多名印度主管選擇離開。

但在Manu Jain所發出聲明中，並未特別提及中國與印度政府關係惡化的影響，反而強調取得印度政府協助之下，使得小米能在印度市場茁壯成長，同時也在印度境內創造超過5萬個工作機會，同時也進一步推動許多手機與電視產品印度境內生產製造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 品牌

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