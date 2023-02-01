哭了！E3 2023回歸實體參展 微軟、任天堂與Sony都不參加

IGN網站取得消息指稱，包含微軟、任天堂與Sony在內業者都不會參加今年度的E3 2023展會活動。

雖然美國娛樂軟體協會 (ESA)日前確定將在2023年6月13日至16日間舉辦E3展會活動，並且將在6月15日至16日間開放一般民眾入場參觀，但顯然無法吸引微軟、任天堂及Sony在內業者回歸參展。

Sony其實從2019年就經宣布退出參展，而微軟則是在日前透露將在E3 2023期間自行舉辦活動，至於任天堂可能會傾向透過舉辦許久的線上發表活動吸引玩家關注其遊戲新作動態。

在近年疫情影響之下，不少展會活動逐漸轉為線上形式展開，E3展會活動也面臨不少影響，甚至因為過往固定參展業者更傾向自行舉辦發表活動，導致展會活動曾經停辦，使得美國娛樂軟體協會必須構思轉型辦法，透過不同展會呈現方式吸引更多人潮再次參與。

目前在美國娛樂軟體協會規劃中，除了確定與策劃舉辦PAX遊戲展會活動的主辦單位ReedPop合作，更將使明年預計展開的E3展會活動展期增加至4天，並且在最後兩天開放一般玩家入場參觀，但特定展區依然僅開放遊戲業者、媒體及分析師入場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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