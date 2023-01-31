市場看法認為Alphabet及Google未來營運模式面臨改變 過往令人稱羨的員工福利可能不復存在

隨著近期諸多科技業者大舉裁員，就連原先曾表示不會裁員的Alphabet，最終也在面臨壓力情況下選擇精簡6%人力，約裁撤1.2萬名員工。而市場看法認為，Alphabet與旗下子公司Google在未來營運模式將面臨改變，過往被人稱羨的大量員工福利可能將不復存在。

過去為了拉攏更多技術人才，Google在2004年上市之際，曾說明會以運算技術改變世界上諸多難題，同時更強調不會以營利作為首要目標，因此公司也可能出現虧損情況。同時，Google當時更提供高額薪資、大量免費食物，以及諸多令人稱羨的員工福利吸引技術人才加入，進而創造許多改變網路生態服務產品，甚至後續對於員工加薪也相當慷慨，因此讓不少人爭相成為Google員工。

而相比其他位於矽谷的科技公司，Google過去以來甚少傳出大規模裁員情況，最多就只是隨著服務關閉、調整所進行小規模人員異動，直到近期隨著微軟、Meta、Salesforce、亞馬遜等大型科技業者先後傳出大規模裁員，Alphabet與Google執行長Sundar Pichai終於表態將進行大規模裁員，而原因則是在於疫情間對於後續發展過於樂觀，導致招募人力出現難以負荷情況，必須透過裁員減輕營運負擔。

在此次宣布裁撤約1.2萬名員工中，甚至包含公司成立之初就加入的元老級員工，以及多名高階主管，其中更有不少員工表示在收到裁員通知之後，其存取電子郵件的權限就隨即被關閉。

不過，市場分析認為，雖然Alphabet、Google營運成長跟其他科技公司一樣出現放緩，股價也出現下滑情況，但在上一季仍有高達140億美元淨利，甚至手上現金仍有高達1160億美元，顯然近期裁員舉措並非只是像其他科技公司為了平衡營運成本，可能是將重心放在業務重整之上。

例如，此次面臨較大的影響的內部新創孵化單位Area 120，以及隸屬Alphabet、負責「射月項目」 (Moon Shot)的X部門均面臨精簡，但包含Google Brain等人工智慧領域相關業務部門則幾乎不受影響，顯示Google希望能進一步強化人工智慧技術發展，藉此與OpenAI近期提出的ChatGPT等人工智慧服務抗衡。

另一方面，目前在歐盟、美國、印度與日本等地區面臨市場壟斷指控影響下，Google顯然必須調整其業務發展模式，甚至有必要遵循監管機構要求，將廣告業務拆分，並且允許加入第三方廣告業務公平競爭，而過去透過Chrome瀏覽器、Android作業系統增加服務市佔的作法，未來也恐怕必須面臨改變，因此也可能迫使Google重新調整營運模式。

因此，在這樣的調整之下，或許在這一波裁員調整之後，Alphabet與Google內部員工將面臨的是日後福利也許會與過往不同，甚至未來更多公司營運決策都會更偏向投資者意見，例如應該裁減更多員工、降低給薪幅度與過多的員工福利。

雖然Sundar Pichai表示未來Alphabet與Google依然會維持原本理念，繼續挑戰更多不可能的發展，但在這背後恐怕還是需要伴隨不少裁員與業務調整，同時原本令人稱羨的豐厚員工福利可能也無法再回到從前規模。

至於在Google接下來的營運模式可能面臨改變情況下，過去許多仿效Google經營模式的新創公司或許也會開始改變自身經營作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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