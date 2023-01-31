無人機不會吵了！MIT麻省理工以3D列印開發超低噪音螺旋槳

試飛過許多的 DJI 大疆創新的無人機，每一台螺旋槳飛行的噪音都有點大聲。最近美國加州麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology , 縮寫 MIT）的林肯實驗室（Lincoln Laboratory）團隊開發一款環形設計的螺旋槳，能大幅降低無人機飛行時的噪音，也得 R&D 100 創新獎的獲獎作品之一。

這個螺旋槳已經取得專利，外型採用封閉式結構，由兩個環形組成葉片，能以最大限度降低螺旋槳片旋轉產生空氣渦流的阻力效應，並加強螺旋槳的硬度，能在不犧牲推進能力下，讓無人機飛行的聲音大幅降低，只剩下普通無人機一半的噪音，讓聲音變成像一陣急促的微風，而不是高亢的嗡嗡聲。

圖片及資料來源：DroneDJ

這種新的螺旋槳優點是降低噪音，但缺點是外型更複雜、製作過程也變得比較困難，研究人員表示利用 3D 列印技術可以解決製造問題，而且這款螺旋槳不只能在空中飛行，也能運用在水下。

The toroidal propeller, one of the Lab's @RD100Awards winners, has a unique, closed-form propeller design that makes it a significantly quieter alternative to common multirotor propellers on commercial uncrewed aerial vehicles. https://t.co/hgda3NgYIz pic.twitter.com/5XkIxNVPHd — Lincoln Laboratory (@MITLL) 2023年1月6日

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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