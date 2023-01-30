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紐約市要求Uber、Lyft等車輛共享服務 必須在2030年以前全面改用電動車

聯合新聞網／ 楊又肇

在全球加速佈局電動車應用發展趨勢下，美國紐約市將要求像是UberLyft等車輛共享服務，都必須在2030年以前全面改用電動車提供服務。

依照紐約市市長Eric Adams表示，此項調整將不會把相關成本轉嫁至提供服務的司機身上，但並未透露具體實施辦法細節，而Uber與Lyft方面則表示樂於與紐約市進行合作。

目前包含Uber與Lyft其實都已經準備在2030年以前使旗下服務車款全面轉換為電動車，甚至Uber更計畫與車廠合作打造專門用於乘客接送，以及快遞使用車輛，近期更透露與Hertz合作，讓旗下合作司機可以更容易取得電動車，至於Lyft方面則是擬定相關補助計畫，讓司機能無負擔地轉換使用電動車。

另一方面，各地區轉向使用電動車的地方政策，其實也造成Uber、Lyft等服務「轉型」，例如加州等地區已經要求在2030年以前禁售燃油車，同時也要求所有共享車輛服務必須以電動車提供使用。

而對於這些服務合作司機而言，將面臨電動車更昂貴、短時間難以下降的車價，即便後續維護成本相對較低，但是還有目前充電站等基礎建設依然不夠密集，同時每次充電需要花費不少時間，其實也讓許多司機擔心錯過接單服務機會。

此外，當電動車市佔比例越來越高，各地區逐漸增加充電使用需求背後的供電情況，其實也是不少人擔心部分，其中包含整體供電是否足夠，是否造成電價提升，以及建置更多充電站等基礎建設背後所需花費成本，是否也會轉嫁到更多人身上，顯然都不是僅更換為電動車使用模式那樣簡單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber Lyft 紐約

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