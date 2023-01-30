Mercedes-Benz成為全美第一家獲頒Level 3等級自動駕駛認證車廠
Mercedes-Benz宣布，正式成為全美第一家獲得美國汽車工程師協會 (SAE,Society of Automotive Engineers)頒布Level 3等級自動駕駛認證車廠。
在此之前，Mercedes-Benz就曾在年初的CES 2023期間透露此項消息，而稍早公布說法則是正式宣布成為全美第一家由美國汽車工程師協會頒布Level 3等級自動駕駛認證的車廠。
Mercedes-Benz打造的DRIVE PILOT自動駕駛技術主要是符合內華達州第482A法令規範，並且能在此規範下讓車輛能以Level 3等級自動駕駛技術運作。而Mercedes-Benz預計在2024年份的S-Class及EQS Sedan車款搭載DRIVE PILOT自動駕駛技術，預計在2023年下半年陸續推出。
在美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)的規範下，Level 3等級自動駕駛技術將能讓車輛系統在各種情況下自行運作，但駕駛依然需要維持足夠注意力，並且能隨時接手操作。
相比目前Tesla、福特Blue Cruise，以及通用汽車的Super Cruise車款所採用的Level 2等級自動駕駛技術僅能在特定情況下運作，而駕駛仍需維持高度注意力，並且維持手握方向盤情況，Level 3等級自動駕駛技術顯然能讓使用者更安心交由車輛自行運作，僅需維持一定注意力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【笑慘】圖輯／「手叉腰」迷因穿搭風爆紅全台？網瘋拍紅格紋＋羽絨背心路人 笑壞「怎麼都這樣穿」
📢 【周報】3C福袋價值多2倍仍被罵「買到撞到」？蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言