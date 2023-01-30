Mercedes-Benz成為全美第一家獲頒Level 3等級自動駕駛認證車廠

Mercedes-Benz宣布，正式成為全美第一家獲得美國汽車工程師協會 (SAE,Society of Automotive Engineers)頒布Level 3等級自動駕駛認證車廠。

在此之前，Mercedes-Benz就曾在年初的CES 2023期間透露此項消息，而稍早公布說法則是正式宣布成為全美第一家由美國汽車工程師協會頒布Level 3等級自動駕駛認證的車廠。

Mercedes-Benz打造的DRIVE PILOT自動駕駛技術主要是符合內華達州第482A法令規範，並且能在此規範下讓車輛能以Level 3等級自動駕駛技術運作。而Mercedes-Benz預計在2024年份的S-Class及EQS Sedan車款搭載DRIVE PILOT自動駕駛技術，預計在2023年下半年陸續推出。

在美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)的規範下，Level 3等級自動駕駛技術將能讓車輛系統在各種情況下自行運作，但駕駛依然需要維持足夠注意力，並且能隨時接手操作。

相比目前Tesla、福特Blue Cruise，以及通用汽車的Super Cruise車款所採用的Level 2等級自動駕駛技術僅能在特定情況下運作，而駕駛仍需維持高度注意力，並且維持手握方向盤情況，Level 3等級自動駕駛技術顯然能讓使用者更安心交由車輛自行運作，僅需維持一定注意力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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