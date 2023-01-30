歐盟說明Google將配合調整線上服務辦法 避免影響市場公平競爭

歐盟近期表示，在歐盟法院去年認定Google違反市場壟斷之後，目前Google已經聲明將配合歐盟在地法令要求調整旗下服務，包含Google Play Store、Google Store、Google Flight，以及Google Hotel等服務搜尋結果排序。

不過，目前歐盟委員會與Google方面暫時尚未公布具體調整方案，但確定Google未來在歐盟地區提供服務將確保用戶隱私安全，同時使用者也能透過服務平等取得完整資料，而非只是由Google提供刻意調整後的數據內容，進而對其服務與廣告內容更為有利，例如在Google Flight、Google Hotel都必須讓所有搜尋結果透明化。

在此之前，Google遭控訴在其服務內刻意對自身產品有利，其中更包含藉由廣告投放影響搜尋結果排序，加上藉由自身Android等產品市佔規模影響，進而影響其他同性質服務競爭公平性。

而在Google Play Store與Google Store上的使用規範，將會清楚標示App、硬體產品提供者名稱、完整聯絡方式，同時也必須提供完整App退款，以及硬體產品後續保固、維修與退貨辦法，另外在歐盟地區範圍內都必須提供相同服務辦法，另外也可能讓YouTube等服務接入第三方廣告平台。

至於在歐盟地區進行服務運作模式調整之後，Google未來是否會將其他地區推行服務也調整相同作法，暫時還無法確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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