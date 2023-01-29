AWS將在2040年以前於維吉尼亞州再投資350億美元，擴大資料中心規模
維吉尼亞州州長Glenn Youngkin公布，亞馬遜旗下雲端服務AWS將在2040年以前於維吉尼亞州投資350億美元，並且計畫建立多座資料中心。
除了AWS，維吉尼亞州境內還包含由Google、Meta及微軟在內大型科技業者建立的資料中心，成為全美境內最多資料中心的州，幾乎全美近三分之一的資料中心都座落於維吉尼亞州。
而AWS經濟開發總監Roger Wehner表示，AWS從2006年以來就已經累積在維吉尼亞州投資350億美元，更說明從今前起至2040年之前，將再於維吉尼亞州投入350億美元資金發展。
至於維吉尼亞州持續吸引大型科技業者投資，並且建立資料中心的原因，主要在於維吉尼亞州提供相關免稅誘因，甚至將免稅時間拉長至15年，另外也與維吉尼亞州土地取得相對容易、電力成本、較少天然災害，加上與全美各地合作顧客距離相對較近，因此讓許多大型科技業者選擇在維吉尼亞州建立資料中心。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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