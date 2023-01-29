Google打造可輕易創作多樣風格音樂作品的AI工具「MusicLM」

呼應近期走紅的ChatGPT，Google宣布推出名為MusicLM的人工智慧音樂創作工具，讓使用者輕易創作多樣風格的音樂作品。

MusicLM工具背後採用Google的AudioML工具，並且透過時間長度達28萬小時的音樂資料庫與訓練模型，即可創作多樣風格且具深度的音樂內容。

由於藉由大量音樂內容進行訓練，因此MusicLM可以輕易創作結合電子舞曲及雷鬼的音樂內容，甚至將搖滾元素與藍調節奏混搭也不是太大問題，甚至可以依照使用者哼唱、口哨聲，或是透過文字、圖像描述方式進行創作，另外也能透過多段描述打造具連貫性的音樂內容。

不過，畢竟是透過人工智慧技術運作模式，因此創作內容偶而也會出現一般人難以理解或接受的情況，因此依然需要經過相關調整才能成為多數人可接受作品。

目前Google僅對外展示此項技術，同時因為訓練過程使用大量音樂內容，因此透過此項工具進行創作的話，可能會面臨內容涉及「侵權」情況，或許基於此類情況，Google尚未有計畫對外提供此項工具，僅作為技術展示，但未來此類工具或許會成為許多音樂家的創作利器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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