羅技新增Brio 300系列視訊攝影機 持續鎖定混合辦公與遠距工作使用需求
去年針對混合辦公與遠距工作使用需求推出Brio 500系列視訊攝影機之後，羅技稍早再次宣布推出Brio 300系列，分別推出對應消費市場的Brio 300，以及對應企業需求的Brio 305。
兩款視訊攝影機都搭載1080p 30fps拍攝功能，另外也能選擇解析度較低的720p 60fps，並且具備RightLight 2自動光照修正技術，以及單組降噪麥克風，同樣也具備可直接遮蓋鏡頭的實體遮罩，在不使用時擋住鏡頭，避免個人隱私外洩。
至於外觀配色則提供石墨灰、珍珠白與玫瑰色三種選項，在石墨灰版本採用高達62%的再生塑膠，而在珍珠白與玫瑰色版本則採用48%。Brio 300與Brio 305的差異，主要在於後者額外支援Logitech Sync軟體同步功能，讓企業IT人員方便控管。
在近期更新中，羅技也推出新款以USB-A連接的耳機配件Logitech H390，同樣提供石墨灰、珍珠白與玫瑰色三款配色，並且配置可上下轉動收合的降噪麥克風，可在Windows、macOS或Chrome OS等作業系統環境使用。
Brio 300系列視訊攝影機建議售價均為69.99美元，Logitech H390有線耳機建議售價則是39.99美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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