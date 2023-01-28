三星計畫將Samsung TV Plus串流電視服務帶到更多電視品牌

相關報導指出，三星計畫將其免費觀看的串流電視服務Samsung TV Plus進駐其他品牌電視，藉此擴大其服務發展規模，進而爭取更多觀看用戶族群，並且以此增加更多廣告營收。

依照相關說法，三星已經與TCL進行洽談，準備將Samsung TV Plus串流電視服務帶到TCL品牌電視，甚至未來也不排除進駐更多品牌電視。

Samsung TV Plus是三星於2015年推出，主要是在美國等24個國家地區市場銷售的三星電視產品上提供使用，並且透過廣告內容支撐播放成本，讓使用者能免費觀看的串流電視服務，甚至更陸續加入包含《頂級跑車秀》 (Top Gear)、《法網遊龍：特案組》 (Law & Order Special Victims Unit)、《重返犯罪現場》 (NCIS)及《芝加哥烈焰》 (Chicago Fire)等節目，另外也提供在地內容與全國新聞，更包含三星自製內容，目前總計提供1600個頻道，在美國境內更提供至少220個頻道。

除了三星旗下電視產品，目前Samsung TV Plus服務也已經可在三星智慧冰箱Family Hub部分機種上使用，讓使用者在廚房也能方便追劇，甚至也開放使用者透過連網裝置瀏覽器進行觀看。

而如同Netflix、Disney+、Hulu、HBO等串流影音服務持續擴展到諸多連網裝置，三星顯然也計畫將Samsung TV Plus服務帶到更多品牌電視，藉此吸引更多用戶族群，進而增加更多廣告曝光量，並且帶動廣告營收。

不過，目前暫時無法確認三星在與更多品牌電視合作中，是否比照Netflix、Amazon Prime在電視遙控器或操作介面上整合專屬功能，讓使用者能更快開啟服務欣賞內容。

從市調機構S&P Market Intelligence統計，美國境內以免費觀看、透過廣告支撐播放成本的串流影音市場，去年內約創造40億美元營收，而預計在2026年可達將近90億美元規模。

目前也有不少業者開始觀望以廣告形式支撐，或是降低播放成本的串流影音服務，例如迪士尼日前已經推出以廣告支撐、訂閱價格相對較低的Disney+服務，而Google目前也著手測試以廣告內容支撐的YouTube電視頻道內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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