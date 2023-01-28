分析師透露蘋果暫停打造自有Wi-Fi晶片 iPhone 15依然會採用博通產品
著名分析師郭明錤指出，蘋果已經暫停自行打造Wi-Fi晶片的計畫，因此預期今年推出的iPhone 15系列依然會採用博通提供Wi-Fi晶片。
在此之前，相關報導曾指稱蘋果計畫投入自製Wi-Fi與藍牙晶片設計，藉此取代過去以來由博通提供產品。而依照聯博資產管理 (AllianceBernstein)分析師Stacy Rasgon看法認為，若蘋果在其產品取消使用博通提供Wi-Fi及藍牙晶片，將使博通營收短少約10億至15億美元。
同時，Stacy Rasgon認為Wi-Fi與藍牙晶片通常涉及複雜射頻系統設計，因此除非蘋果在很早以前就已經投入相關研究準備，或是藉由收購其他業者取得相關技術，否則很難在短時間以自製晶片取代博通提供產品。
而此次指出蘋果暫停自行打造Wi-Fi晶片的計畫，郭明錤表示蘋果將相關研發資源集中在A系列與M系列處理器產品，藉此讓iPhone、iPad與Mac機種能持續獲得更高運算效能。
(1/2)— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 26, 2023
Apple has halted developing its own Wi-Fi chips; Broadcom is the biggest winner of the iPhone 15’s upgrade to Wi-Fi 6E and the leading beneficiary of the Wi-Fi industry-standard upgrade to Wi-Fi 6E/7 with higher ASP.https://t.co/XEZ0bVV8A8
因此，今年預期推出的iPhone 15系列依然會採用博通提供Wi-Fi晶片，並且進一步擴大採用Wi-Fi 6E或Wi-Fi 7連接規格。以目前iPhone機種在全球市場銷量規模來看，博通預期仍會藉由蘋果訂單獲取大量利益。
不過，郭明錤認為蘋果並未放棄自行打造自有Wi-Fi晶片，預期未來依然會打造結合Wi-Fi與藍牙功能的連接晶片，並且用於新款iPhone等產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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