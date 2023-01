分析師透露蘋果暫停打造自有Wi-Fi晶片 iPhone 15依然會採用博通產品

著名分析師郭明錤指出,蘋果已經暫停自行打造Wi-Fi晶片的計畫,因此預期今年推出的iPhone 15系列依然會採用博通提供Wi-Fi晶片。

在此之前,相關報導曾指稱蘋果計畫投入自製Wi-Fi與藍牙晶片設計,藉此取代過去以來由博通提供產品。而依照聯博資產管理 (AllianceBernstein)分析師Stacy Rasgon看法認為,若蘋果在其產品取消使用博通提供Wi-Fi及藍牙晶片,將使博通營收短少約10億至15億美元。

同時,Stacy Rasgon認為Wi-Fi與藍牙晶片通常涉及複雜射頻系統設計,因此除非蘋果在很早以前就已經投入相關研究準備,或是藉由收購其他業者取得相關技術,否則很難在短時間以自製晶片取代博通提供產品。

而此次指出蘋果暫停自行打造Wi-Fi晶片的計畫,郭明錤表示蘋果將相關研發資源集中在A系列與M系列處理器產品,藉此讓iPhone、iPad與Mac機種能持續獲得更高運算效能。

(1/2)

Apple has halted developing its own Wi-Fi chips; Broadcom is the biggest winner of the iPhone 15’s upgrade to Wi-Fi 6E and the leading beneficiary of the Wi-Fi industry-standard upgrade to Wi-Fi 6E/7 with higher ASP.https://t.co/XEZ0bVV8A8