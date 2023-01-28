經典科幻生存恐怖類作品《絕命異次元》重製版 正式登上PS5、Xbox與PC平台

EA旗下蒙特婁工作室Motive宣布，從頭徹底重製的科幻生存恐怖經典作品《絕命異次元》已經正式在PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台推出。

玩家將在《絕命異次元》中扮演「艾薩克．克拉克」，他是一名普通的工程師，正準備執行巨型開採船艦「石村號」的例行維修任務。然而在「石村號」上等著他的，卻是活生生的噩夢。

船上成員慘遭屠殺，艾薩克的摯愛伴侶妮可也迷失在飛船某處。艾薩克隻身受困，只能仰賴自己的維修工具與技術來面對生存之戰——他不僅要對抗被稱為「屍變體」的可怕怪物，還要努力維持自身那已搖搖欲墜的理智。

「當《絕命異次元》於 2008 年推出時，由於它著名的科幻氛圍和環境式敘事，這款作品很快地成為生存恐怖類作品的經典。」

《絕命異次元》資深製作人Phillippe Ducharme說道，「我們在遊戲推出15年後進行重製，最重要的目標就是在使用現今科技的力量增強該作品的同時，尊重原作的傳統。如果這是你第一次穿上艾薩克的機甲，我們希望這會帶來與2008年遊玩時一樣令人難以忘卻的體驗；如果你是再次回來遊玩的玩家，我們期待能夠提供與你記憶中最愛的遊戲相同的體驗，再次享受拾起電漿切割機。」

忠於原始版本驚心動魄的體驗，《絕命異次元》使用Frostbite遊戲引擎徹底重製，提供增強的音效和令人毛骨悚然又恐怖的視覺，為這款經典的科幻劇情冒險遊戲細心打造全新境界的高品質沈浸感。除此之外，《絕命異次元》帶來的主要遊戲特色還有：

• 高階工程幻想：在沒有武器或後援的情況下，艾薩克不得不借助高科技採礦工具來抵禦屍變體，技巧性地肢解噩夢般的生物，同時在他驚險的旅程中解決謎題，並將「石村號」的故障系統化為自身優勢。

這些體驗在重製版中得到了近一步的增強，艾薩克的機甲將會獲得升級，武器庫也將新增擁有更多效果和功能的工具。

《絕命異次元2》 (2011)及《絕命異次元3》 (2013)的原始艾薩克配音員Gunner Wright也將在遊戲中再次獻聲，原本不說話的主角也將有劇情台詞，透過這些全新的增強敘事內容，玩家將會聽到更多備受愛戴的工程師之聲。

• 不中斷的「石村號」體驗：從遊戲開始直到結尾的製作群畫面，玩家在面對「石村號」可怕的狹窄通道與陰暗走廊時，將不會碰上任何可能打破沉浸感的載入畫面或剪接鏡頭。

這次重製版更進一步翻修了這艘巨大的採礦船艦，為它加入新的房間、路線與障礙物，同時為地圖控制系統帶來全新介面和改良過的指示器，幫助玩家進行無縫探索。

• 強度導演：一直以來，《絕命異次元》精美又令人神魂顛倒的世界很容易讓玩家迷失其中，而現在玩家將更深入地感受到艾薩克在神祕境地中邁出每一步時的沉重。從屍變體生成與攻擊的方式，到照明、煙霧、粒子與聲音等環境效果，全新「強度導演」功能會依據探索新區域或是舊區域來動態調整艾薩克即將面臨的狀況，沒有一位玩家會在同一個房間遇到相同的體驗，每一次重返先前探索過的地點都將有新的體驗等著他們。

艾薩克的心跳、呼吸與用力時的反應，也會根據他的壓力水平進行調整，藉此為玩家帶來源自他心理、情緒和生理狀態的直接回饋。

• 剝皮系統：前所未見的怪物「屍變體」以全新「剝皮系統」重製，具有層次分明的肉體、肌腱和骨骼，且會以令人震驚的新方式爆裂、撕裂與粉碎。除了關鍵的戰鬥策略之外，玩家在利用多種獨特武器與能力來打擊這些可怕的敵人時，也將體驗到更多發揮創意的機會。

玩家現在可於PlayStation 5與和Xbox Series X|S平台以新台幣2149元，或是在PC平台上以新台幣1599元購買《絕命異次元》重製版。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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