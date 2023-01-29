一周數位爆報／全台瘋「手叉腰」迷因穿搭風！用AI練英文口說、Windows 10再見、這款「原廠充電器」會毀壞iPad Pro的CPU？

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還記得一名國外男子看球賽因支持的隊伍分數落後而無奈「手叉腰」，經典Pose被媒體拍到因而爆紅變成「迷因」，而他身上當時穿的格紋襯衫配羽絨背心竟「流竄全台灣」，讓台灣網友們用手機鏡頭拍下一切，笑翻眾人，直呼「煩欸，怎麼都這樣穿。」 （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★★
小編評語：原本以為只是哏圖而已，沒想到最後發現台灣根本很多人有這種穿搭XDDD。
一款有著可愛 Avatar 的社交 app「Bondee」投放大量廣告，引起不少網友紛紛分享邀請連結，引起一陣不小的風潮。然而，Bondee 背後來歷到底為何？若以啫喱 app 搜尋，可以發現這是一款強調元宇宙的 app，介面、人物角色設計與 Bondee 高度相似，在 2022 年約 1 月時就曾經在中國 App Store 上超越微信下載，成為熱門社交 app （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：沒想到竟然是中國大陸App，使用時還是要注意喔。
LINE是台灣人愛用的社交軟體之一，不論公私事都有可能會創LINE群組，讓一群人加入共同發言討論，但一名網友就求助，他加入太多LINE群組到如今「根本都用不上」，好奇「怎麼不著痕跡地退群組？」 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：離職或是已無交集的朋友退群組是門學問啊。
以往台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）都被網友戲稱「手遊展」，這次2月2日登場的2023年的台北電玩展終於找來大咖廠商助陣，除了台灣微軟Xbox外，任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，不過1個「佈局」仍被玩家罵慘沒誠意；而索尼的PlayStation更是連續3年（2021至2023）缺席，讓網友大酸「省展覽預算（嗎）？」 （繼續閱讀…）
好奇度：★★★☆☆
小編評語：真的很好奇，這次Sony為什麼又不參展了。
微軟在稍早更新內容指出，將在今年1月31日之後終止銷售Windows 10作業系統下載版本，而Windows 10後續安全性更新則會持續提供至2025年10月14日。 （繼續閱讀…）
感傷度：★★★★☆
小編評語：相信大家用Windows 10也用很久了，沒想到來到這一天了。
對著蘋果（Apple）的iPad Pro亂充電可能會損壞產品？一名網友表示，日前疑似因拿一款「非蘋果原廠」、且為知名品牌充電器，沒想到「獲得變磚iPad一台」，檢測結果為「CPU燒毀」，引起網友熱議，其他網友表示，也是拿同款充電器充電卻出現當機，「（這款充電器）輸出真的怪怪的。」 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：竟然可以燒到CPU壞掉，真的嚇死人了。
過年或是接下來的連續假期，都是國外出遊好時機，想要趁這段期間惡補一下英文但又沒有人可練習嗎？和AI練口說成為最方便的方式之一了。《聯合新聞網》整理5個AI練口說的App，可隨時練習會話、制定學習目標、依照程度給予不同課程，相當方便。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：可以趁空檔跟AI練習一下英文，真的很方便！
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BBC與衛報報導，美國司法部26日召開記者會宣布，執法機關成功滲透了犯案累累的「Hive」勒索軟體集團，秘密破壞他們的駭...
呼應近期走紅的ChatGPT，Google宣布推出名為MusicLM的人工智慧音樂創作工具，讓使用者輕易創作多樣風格的音樂作品。
維吉尼亞州州長Glenn Youngkin公布，亞馬遜旗下雲端服務AWS將在2040年以前於維吉尼亞州投資350億美元，並且計畫建立多座資料中心。
EA旗下蒙特婁工作室Motive宣布，從頭徹底重製的科幻生存恐怖經典作品《絕命異次元》已經正式在PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台推出。
著名分析師郭明錤指出，蘋果已經暫停自行打造Wi-Fi晶片的計畫，因此預期今年推出的iPhone 15系列依然會採用博通提供Wi-Fi晶片。
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