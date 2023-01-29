一周數位爆報／全台瘋「手叉腰」迷因穿搭風！用AI練英文口說、Windows 10再見、這款「原廠充電器」會毀壞iPad Pro的CPU？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

好笑度：★★★★★ 小編評語：原本以為只是哏圖而已，沒想到最後發現台灣根本很多人有這種穿搭XDDD。

一名光頭男子Muhammad Sarim Akhtar在2019年6月看環球世界盃足球賽時，因巴基斯坦對戰澳洲的分數落後，當下出現無奈和失望表情並手叉腰，因而在全球爆紅變成迷因。（翻攝自YouTube）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：沒想到竟然是中國大陸App，使用時還是要注意喔。

Bondee官網首頁截圖。（翻攝自Bondee官網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：離職或是已無交集的朋友退群組是門學問啊。

LINE示意圖。圖／聯合新聞網

好奇度：★★★☆☆ 小編評語：真的很好奇，這次Sony為什麼又不參展了。

任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，提供「超魷型屋台」讓玩家體驗遊戲《斯普拉遁3（Splatoon 3）》，但也引起部分玩家不滿僅提供舊遊戲試玩。（翻攝自任天堂官網）

感傷度：★★★★☆ 小編評語：相信大家用Windows 10也用很久了，沒想到來到這一天了。

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：竟然可以燒到CPU壞掉，真的嚇死人了。

一名網友表示，他疑似因用了其他大廠的「原廠充電器」去充iPad Pro，導致CPU燒毀，掀起網友兩極化討論。（翻攝自蘋果官網）

實用度：★★★★★ 小編評語：可以趁空檔跟AI練習一下英文，真的很方便！

《聯合新聞網》整理5個AI練口說的App，可隨時練習會話、制定學習目標、依照程度給予不同課程，相當方便。（製圖／聯合新聞網）

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