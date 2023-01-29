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一周數位爆報／全台瘋「手叉腰」迷因穿搭風！用AI練英文口說、Windows 10再見、這款「原廠充電器」會毀壞iPad Pro的CPU？

聯合新聞網／ 綜合報導
1/22～1/28一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
1/22～1/28一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


還記得一名國外男子看球賽因支持的隊伍分數落後而無奈「手叉腰」，經典Pose被媒體拍到因而爆紅變成「迷因」，而他身上當時穿的格紋襯衫配羽絨背心竟「流竄全台灣」，讓台灣網友們用手機鏡頭拍下一切，笑翻眾人，直呼「煩欸，怎麼都這樣穿。」 （繼續閱讀…）

好笑度：★★★★★

小編評語：原本以為只是哏圖而已，沒想到最後發現台灣根本很多人有這種穿搭XDDD。

一名光頭男子Muhammad Sarim Akhtar在2019年6月看環球世界盃足球賽時，因巴基斯坦對戰澳洲的分數落後，當下出現無奈和失望表情並手叉腰，因而在全球爆紅變成迷因。（翻攝自YouTube）
一名光頭男子Muhammad Sarim Akhtar在2019年6月看環球世界盃足球賽時，因巴基斯坦對戰澳洲的分數落後，當下出現無奈和失望表情並手叉腰，因而在全球爆紅變成迷因。（翻攝自YouTube


一款有著可愛 Avatar 的社交 app「Bondee」投放大量廣告，引起不少網友紛紛分享邀請連結，引起一陣不小的風潮。然而，Bondee 背後來歷到底為何？若以啫喱 app 搜尋，可以發現這是一款強調元宇宙的 app，介面、人物角色設計與 Bondee 高度相似，在 2022 年約 1 月時就曾經在中國 App Store 上超越微信下載，成為熱門社交 app （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：沒想到竟然是中國大陸App，使用時還是要注意喔。

Bondee官網首頁截圖。（翻攝自Bondee官網）
Bondee官網首頁截圖。（翻攝自Bondee官網）


LINE是台灣人愛用的社交軟體之一，不論公私事都有可能會創LINE群組，讓一群人加入共同發言討論，但一名網友就求助，他加入太多LINE群組到如今「根本都用不上」，好奇「怎麼不著痕跡地退群組？」 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★☆

小編評語：離職或是已無交集的朋友退群組是門學問啊。

LINE示意圖。圖／聯合新聞網
LINE示意圖。圖／聯合新聞網


以往台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）都被網友戲稱「手遊展」，這次2月2日登場的2023年的台北電玩展終於找來大咖廠商助陣，除了台灣微軟Xbox外，任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，不過1個「佈局」仍被玩家罵慘沒誠意；而索尼的PlayStation更是連續3年（2021至2023）缺席，讓網友大酸「省展覽預算（嗎）？」 （繼續閱讀…）

好奇度：★★★☆☆

小編評語：真的很好奇，這次Sony為什麼又不參展了。

任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，提供「超魷型屋台」讓玩家體驗遊戲《斯普拉遁3（Splatoon 3）》，但也引起部分玩家不滿僅提供舊遊戲試玩。（翻攝自任天堂官網）
任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，提供「超魷型屋台」讓玩家體驗遊戲《斯普拉遁3（Splatoon 3）》，但也引起部分玩家不滿僅提供舊遊戲試玩。（翻攝自任天堂官網）


微軟在稍早更新內容指出，將在今年1月31日之後終止銷售Windows 10作業系統下載版本，而Windows 10後續安全性更新則會持續提供至2025年10月14日。 （繼續閱讀…）

感傷度：★★★★☆

小編評語：相信大家用Windows 10也用很久了，沒想到來到這一天了。


對著蘋果（Apple）的iPad Pro亂充電可能會損壞產品？一名網友表示，日前疑似因拿一款「非蘋果原廠」、且為知名品牌充電器，沒想到「獲得變磚iPad一台」，檢測結果為「CPU燒毀」，引起網友熱議，其他網友表示，也是拿同款充電器充電卻出現當機，「（這款充電器）輸出真的怪怪的。」 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★☆

小編評語：竟然可以燒到CPU壞掉，真的嚇死人了。

一名網友表示，他疑似因用了其他大廠的「原廠充電器」去充iPad Pro，導致CPU燒毀，掀起網友兩極化討論。（翻攝自蘋果官網）
一名網友表示，他疑似因用了其他大廠的「原廠充電器」去充iPad Pro，導致CPU燒毀，掀起網友兩極化討論。（翻攝自蘋果官網）


過年或是接下來的連續假期，都是國外出遊好時機，想要趁這段期間惡補一下英文但又沒有人可練習嗎？和AI練口說成為最方便的方式之一了。《聯合新聞網》整理5個AI練口說的App，可隨時練習會話、制定學習目標、依照程度給予不同課程，相當方便。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：可以趁空檔跟AI練習一下英文，真的很方便！

《聯合新聞網》整理5個AI練口說的App，可隨時練習會話、制定學習目標、依照程度給予不同課程，相當方便。（製圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》整理5個AI練口說的App，可隨時練習會話、制定學習目標、依照程度給予不同課程，相當方便。（製圖／聯合新聞網）

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