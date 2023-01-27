Tesla車輛產能、交車量均大幅提升 電動皮卡Cybertruck量產時間再次延後至2024年
Tesla稍早公布2022財年第四季財報結果，說明2022年第四季內總計生產43萬9000輛車款，其中有超過40萬5000輛車款完成交車，而產能相比前一年同期提升47%，交車量則比前一年同期增加40%。另外，原本預期在今年夏季進入量產的電動皮卡Cybertruck，目前量產時間再次延後至明年。
而在全年交車量則是累積達131萬輛，全年營收則達126億美元。另外，Tesla執行長Elon Musk表示今年面臨諸多因元件供應導致產能受限，以及全球匯率影響等挑戰，但強調全年產能與交車量均有顯著提升。
至於去年底因為收購Twitter，使得Elon Musk多數重心均集中在Twitter，尤其透過出售手上持有Tesla股票籌集資金，使得Tesla市值幾乎大幅蒸發，同時在近期內接連於中國、日本及韓國調降車輛售價，更引發不少車主不滿，但也順利吸引不少人訂購。
Elon Musk在財報會議上回覆表示，目前將持續透過成本削減提高產能，藉此加快滿足持續增加的訂單需求，同時也稍微將Model Y車款售價回調一些，藉此平衡多數車主對於售價大幅調降作法的不滿。
另一方面，Elon Musk也表示已經針對近期市場發展不確定性做好準備，並且看好未來自動駕駛、新電池技術，以及能源解決方案長期發展潛力。
對於全自動駕駛功能測試版本發展近況，Elon Musk表示目前已經將測試版本開放給北美境內約40萬名車主進行測試，同時也說明從相關數據顯示在安全方面有相當明顯改善，同時也強調會在確定功能更加安全情況下才會全面對外提供。
在上一季中，Tesla總計生產20613輛Model S及Model X，交車量則在17147輛，而Model 3及Model Y則總計生產419088輛，交車量達388131輛，至於全年內的Model S及Model X生產量達71177輛，累積交車輛達66705輛，而Model 3及Model Y全年生產量則達1298434輛，交車量達1247146輛。
近期公布消息中，Tesla表示將以36億美元資金建置全新兩座工廠，其中一座工廠將用於生產Semi電動貨卡，同時目標在2023年內生產超過180萬輛車款。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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