Toyota人事異動 豊田章男將轉任會長、社長職位由Lexua品牌總裁佐藤恒治接任

Toyota宣布，現任會長內山田竹志準備退休，將由現任社長豊田章男接任其職位，而原本擔任Lexus品牌與Toyota Gazoo Racing品牌總裁的佐藤恒治則將升任Toyota新任社長。

此項人事異動將從今年4月1日起正式生效，同時也象徵過去由豐田章男帶領的Toyota將迎接全新發展面貌。

現年66歲的豐田章男，是Toyota前身「豐田汽車公司」創辦人豐田喜一郎的孫子，並且從1984年加入，並且經歷副社長等職位歷練後，從2009年6月開始擔任Toyota社長。

而豐田章男接任社長時，適逢雷曼兄弟破產造成全球經濟惡化、面臨美國大規模召回問題車款，以及東日本大地震等影響，同時也在近年面臨車輛產業顯著變化，例如連網通訊等數位化發展，以及加入自動駕駛輔助功能等新技術，甚至在全球各市場的電動車發展趨勢下，持續帶領Toyota進行多次轉型。

此次由執行董事佐藤恒治接任社長職位，豐田章男將繼續以代表公司的會長身分協助經營管理業務。

至於選擇由1992年加入豐田汽車公司的佐藤恒治接任社長，豐田章男表示肯定其長期站在前線帶領業務發展的作法，同時也符合Toyota發展理念，並且期望佐藤恒治未來能繼續站在前線帶領Toyota因應市場變革更快轉型。

Toyota未來面臨發展挑戰

雖然Toyota持續擁抱電動車發展趨勢，但豐田章男在去年底接受訪談時，卻認為電動車並非傳統車廠唯一發展出路，同時也強調許多車廠其實也有相同想法。

在豐田章男的看法中，雖然歐盟、美國及日本等國家地區政府機構都已經制定全面轉向電動車應用發展計畫，並且預計在2030年前後陸續禁售燃油車輛，但目前市場相關供應鏈顯然都還沒有準備好全面轉型發展電動車背後龐大需求，例如包含鋰、鈷、鎳等電池主要原料均面臨供應不足，導致電動車整體造價始終難以下降，同時各地區的基礎充電建設也尚未完善。

雖然面臨這些挑戰，但在整體市場趨勢幾乎傾向支持電動車發展情況下，豐田章男表示與多數車廠的立場一樣，選擇以「沉默」面對目前的發展趨勢，但實際上仍持續探索其他發展可能性，同時認為電動車僅只是滿足未來趨勢發展需求的一部分。

除了目前已經推出的BZ4X電動休旅車，以及日前預告將在2030年以前推出至少30款電動車產品，Toyota早在1990年代就已經推出第一款油電混合車款Prius，後續更在2014年推出以氫氣作為動力來源的車款Mirai，並且在2020年推出更新版本，即便市場認為以氫氣作為動力來源車款生產成本過高，Toyota仍認為有其發展優勢，包含填加氫氣所需花費時間遠遠低充電，同時車輛行駛距離更遠等優勢。

不過，諸多車廠在Tesla，以及眾多中國車廠、新創業者先後加入電動車市場競爭，進而加重各個國家地區更傾向發展電動車應用的趨勢下，不少看法認為Toyota當前採取發展模式可能會使其在整個電動車發展趨勢下處於落後，甚至影響原本Toyota在車輛市場發展地位。

但豐田章男認為，在還無法確認車輛產業未來發展方向之前，不應僅將答案侷限在電動車領域，而是應該更多方面嘗試各類技術，才不會讓市場發展面臨受限。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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