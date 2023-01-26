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買藥也有訂閱制？亞馬遜推可低價取得常見疾病藥物的RxPASS訂閱服務 每月5美元

聯合新聞網／ 楊又肇

亞馬遜宣布推出名為RxPASS的訂閱服務，讓加入成為Prime會員身分的使用者能以每月5美元訂閱，即可購買可用於治療超過80種常見疾病的60款藥物。

此項服務是由亞馬遜的線上藥局Amazon Pharmacy提供，其中包含可用於治療高血壓、糖尿病、高膽固醇等常見疾病的藥物，並且可讓使用者透過線上形式訂購，進而選擇以配送到府，或是選擇到鄰近藥局領取方式取得藥物。

在原本以每年139美元訂閱的Prime會員方案中，其實就已經針對特定藥物提供折扣，而加上每月以5美元訂購RxPASS服務，則是可讓使用者以更低價格取得更多適用藥物。

不過，此項服務並不適用於已經參與政府健保項目的使用者，而包含加州、德州、明尼蘇達州等境內有特別規範處方藥物提供辦法的州，則暫時不會提供此項服務。

亞馬遜表示，此項服務是為了協助降低更多人所形成醫療保健成本，目標以更低價格向更多人提供適用於治療常見疾病的藥物。

而亞馬遜目前選擇以相對便宜藥物打造此項實驗性質服務，雖然相比市面上由著名藥廠提供藥物價格相對較低，但是對整體藥物市場產生衝擊也較小，並且能讓一般消費者能以更容易方式負擔藥物費用。

另一方面，亞馬遜切入藥物市場，並且以相對較低價格提供藥物，預期將能讓藥物市場增加更多競爭，藉此讓更多藥廠以更合理價格提供藥物，甚至能提高整體藥物定價方式透明度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

健保 高血壓

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