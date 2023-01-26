微軟又關1服務！收購虛擬實境社群平台AltspaceVR不到6年 3月將關閉
由微軟在2017年收購的虛擬實境社群平台服務AltspaceVR，稍早確定將於今年3月10日關閉服務。
關閉AltspaceVR之後，微軟計畫將多數虛擬實境技術應用發展聚焦在其混合實境平台Microsoft Mesh。
而此次宣布關閉消息，顯然與先前公布將於3月底前裁撤約1萬名員工有關，其中包含將AltspaceVR現有團隊全數裁撤，另外也包含將HoloLens團隊人數精簡。
不過，雖然裁撤AltspaceVR團隊，同時新款HoloLens硬體設備也傳被取消，但微軟在後續聲明仍強調會持續佈局虛擬視覺技術發展，更強調會將虛擬視覺應用整合在未來工作互動體驗，先前更說明將與Meta的虛擬實境應用發展進行深度合作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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