馬斯克再次說明當年可藉由出售SpaceX股票讓Tesla私有化

日前在舊金山聯邦法院出席作證，指稱當年表示「資金到位」，將能讓當時的Tesla走上私有化的「不當發言」作辯解之後，Elon Musk（馬斯克）在稍早再次出席作證說明中，表示當年實際上能藉由出售SpacceX股票換得讓Tesla私有化所需資金。

藉由前後兩次證詞，Elon Musk強調當時在Twitter上的發言，實際是基於有信心足以讓Tesla恢復私有化，只是後來出現一些變因，導致最終未能實現。

而對於既然能夠賣掉SpaceX股票換取資金，最後為什麼沒有選擇這樣的作法，Elon Musk則以後來收購Twitter的作法為例，強調持有SpaceX股票代表自己有能力進行收購，或是讓Tesla私有化，但最終並不一定要透過出售SpaceX股票換取資金，例如原先讓Tesla私有化的想法是透過與沙烏地阿拉伯公共投資基金洽談，但最終並未順利達成協議。

同時，Elon Musk也向法院遞交相關文字通訊紀錄，證明沙烏地阿拉伯公共投資基金曾表示支持協助讓Tesla私有化，但最終是被資金董事會成員、管理總監Yasir Al-Rumayyan擋下。

目前法院尚未做出最終裁決，暫時還無法確定Elon Musk這些證詞是否能為自己順利抗辯，而Yasir Al-Rumayyan則在後續回應中表示當時無法以有限資訊做出承諾，同時也抗議Elon Musk將雙方討論內容公開的作法不明智。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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