也有特製車！Uber將和車廠合作打造專門餐飲使用的電動車
Uber執行長Dara Khosrowshahi表示，未來將與車廠合作打造專門用於車輛共享搭乘，以及餐飲、貨物快遞使用的電動車款，藉此擴大其業務發展規模。
在參與華爾街日報舉辦活動時，Dara Khosrowshahi透露將於車廠合作打造電動車款，藉此專門用於共享搭乘服務，以及用於餐飲快遞與貨物遞送服務。
由於是專門用於特定服務，因此可在車輛規格進一步簡化，例如最高行駛速度無需太高，同時部分設計也能針對共享乘坐需求進行客製化設計，或是針對貨品遞送需求增加貨架等設計。
不過，Dara Khosrowshahi並未透露目前已經與那些車廠建立合作關係，以及這些車款預計何時投入Uber相關服務。
目前Uber已經相當積極推動電動車搭乘，在2021年時也與電動計程車業者Arrival合作搭乘服務，本身也大力推動Uber Grean服務，向使用者提供各類電動車，或是以綠能動力運作車款搭乘服務，甚至先前也與Hertz租車業者合作，讓合作司機可以租賃諸如Tesla或Polestar電動車款提供服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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