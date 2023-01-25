百萬頂規Mac Pro過三年「身價崩跌」 官網舊換新方案折剩不到3萬
現代數位產品更迭速度相當快，許多搶手的新品經過一年後都可能會「身價暴跌」。一名國外網友分享，他在3年前購入約新台幣158萬元的頂規Mac Pro，現在換購方案後只能折抵「不到3萬台幣」，讓網友笑稱「我拿iPhone 14 Pro Max' rel='iPhone 14 Pro Max' data-rel='/2/191735' class='tag'>iPhone 14 Pro Max和你換」。
蘋果（Apple）本身有許多商品都可以使用換購方案（Trade In）讓使用者可以「舊換新」享受折價。而一名推特網友David Imel在17日時發文，表示自己在3年前以52,199美元（約為新台幣158萬元）價格購入的頂規Mac Pro，現在到官網查看換購方案時，價格已經暴跌。
他無奈地表示「除了加密貨幣之外，還有什麼在3年內價值下降了50倍？」，他也公布了舊換新的價格，顯示為970美元（約為新台幣2萬9千元左右），價差相當巨大，引來許多網友回應。
Just tried pricing out our $52,199 Mac Pro's at the office for trade in, which you can still buy from Apple, $52,199.— David ImeI (@DurvidImel) 2023年1月17日
What else has dropped 50x in value in 3 years.. besides crypto? pic.twitter.com/pRESBQBoT4
有網友表示「我可以用1000美元（約為新台幣3萬元）跟你買」，也有人誠心向原PO表示，蘋果的舊換新方案通常都是令人吃驚的跳水價，但他通常都是在一些二手市場、拍賣等處售出，會得到更好且更合理的價格，也有網友開玩笑的表示「我拿iPhone 14 Pro Max和你換」。
📢 【話題】蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！「這功能」便宜款也有
📢 【周報】3C福袋價值多2倍仍被罵「買到撞到」？蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言