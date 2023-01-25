百萬頂規Mac Pro過三年「身價崩跌」 官網舊換新方案折剩不到3萬

現代數位產品更迭速度相當快，許多搶手的新品經過一年後都可能會「身價暴跌」。一名國外網友分享，他在3年前購入約新台幣158萬元的頂規Mac Pro，現在換購方案後只能折抵「不到3萬台幣」，讓網友笑稱「我拿iPhone 14 Pro Max' rel='iPhone 14 Pro Max' data-rel='/2/191735' class='tag'>iPhone 14 Pro Max和你換」。

蘋果（Apple）本身有許多商品都可以使用換購方案（Trade In）讓使用者可以「舊換新」享受折價。而一名推特網友David Imel在17日時發文，表示自己在3年前以52,199美元（約為新台幣158萬元）價格購入的頂規Mac Pro，現在到官網查看換購方案時，價格已經暴跌。

他無奈地表示「除了加密貨幣之外，還有什麼在3年內價值下降了50倍？」，他也公布了舊換新的價格，顯示為970美元（約為新台幣2萬9千元左右），價差相當巨大，引來許多網友回應。

Just tried pricing out our $52,199 Mac Pro's at the office for trade in, which you can still buy from Apple, $52,199.



What else has dropped 50x in value in 3 years.. besides crypto? pic.twitter.com/pRESBQBoT4 — David ImeI (@DurvidImel) 2023年1月17日

有網友表示「我可以用1000美元（約為新台幣3萬元）跟你買」，也有人誠心向原PO表示，蘋果的舊換新方案通常都是令人吃驚的跳水價，但他通常都是在一些二手市場、拍賣等處售出，會得到更好且更合理的價格，也有網友開玩笑的表示「我拿iPhone 14 Pro Max和你換」。

商品推薦