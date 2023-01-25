微軟再撒10億美元投資OpenAI 擴大人工智慧技術發展

日前宣布將OpenAI的自然語言對話語言模型ChatGPT整合進Azure雲端平台服務，微軟再次宣布將針對OpenAI進行高達數十億美元金額投資，藉此擴大人工智慧應用發展。

微軟過去其實就已經向OpenAI進行投資，同時雙方也已經建立多方面技術應用合作，其中包含讓GitHub能以OpenAI技術，讓系統自行編寫程式內容，並且在Azure雲端平台服務整合ChatGPT技術，讓應用Azure服務業者能打造更豐富的人工智慧互動內容。

另外，微軟也計畫將ChatGPT技術整合至其Bing搜尋服務，藉此提高微軟在搜尋引擎服務競爭優勢。

在稍早對外聲明裡，微軟與OpenAI表示雙方將在人工智慧技術應用擴大合作，其中包含佈署超算系統推動更高人工智慧運算能力，同時也會進一步推動諸如Azure OpenAI服務，藉此將人工智慧帶到更多邊緣運算應用，並且推動多元的人工智慧應用可能性。

而微軟接下來依然會是唯一與OpenAI合作的雲端平台服務提供業者，同時也將透過Azure雲端服務協助推動OpenAI相關技術研發、產品運作，以及API內容服務。

至於近期報導指稱，Google計畫對外展示能與ChatGPT抗衡的人工智慧聊天機器人，其中包含一款圖像自動生成工具，另外也包含升級款AI Test Kitchen，另外還包含一款可能準備與亞馬遜線上試穿服務競爭的功能，並且將以購物試穿 (Shopping Try-on)為稱。其他則包含一款能在Pixel系列手機創建桌布，以及可讓開發者更容易打造Android平台app的工具，透過人工智慧方式驅動更多技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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