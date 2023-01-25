真的再見了！微軟1月31日停賣Windows 10下載版本 安全性更新會到這時候
微軟在稍早更新內容指出，將在今年1月31日之後終止銷售Windows 10作業系統下載版本，而Windows 10後續安全性更新則會持續提供至2025年10月14日。、
隨著Windows 11作業系統在2021年10月正式推出，微軟其實也逐步將宣傳重心移轉至Windows 11，並且呼籲市場儘快升級。
近期確定將在1月底之後終止銷售Windows 10作業系統下載版本，自然也是希望更多使用者升級使用Windows 11，而包含Windows 10 Home家用版本與Windows 10 Pro專業版本下載銷售方案都會從1月底之後取消提供。
不過，一般零售通路及OEM業者仍可能持續提供Windows 10作業系統序號，或是隨機安裝的Windows 10作業系統，直到所有產品銷售完畢。
Windows 10是在2015年7月底推出，先前已經確定將在2025年10月14日終止所有技術支援，目前最後釋出更新版本為去年10月18日推出的Windows 10 22H2，預計在2024年5月14日結束提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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