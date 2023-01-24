殼牌以1.69億美元收購電動車充電公司Volta 擴展未來電動車趨勢發展
目前為世界第二大石油公司的殼牌 (Shell)，稍早宣布以1.69億美元收購電動車充電公司Volta。
此筆交易預計在今年上半年內完成，但依然要等各地區監管機構同意，而殼牌將會向Volta提供貸款作為處理收購合併相關開銷。
殼牌收購Volta的用意，自然與近期提倡使用乾淨能源，並且降低石油使用量等趨勢有關，因此計畫藉由收購Volta，取得其電動車充電技術，藉此佈局全新發展機會。在此之前，殼牌也宣布收購位於英國的電動車充電公司Ubitricity，藉此銜接未來電動車發展趨勢。
不過，此筆交易並未獲得Volta董事會所有成員同意，但考量目前市值從2021年年底時的2.2億美元，在2022年9月底時大幅縮減為1560萬美元，加上持續擴展充電系統基礎建設仍需要龐大資金，因此多數董事會成員認為由殼牌收購，將能取得更大發展機會。
依照Volta執行長Vince Cubbage表示，目前受限於市場環境與資本條件，目前無法擴展更大規模的充電系統基礎建設，但目前已經在美國與歐洲地區建置超過3000組充電站，位置多半位於購物中心與消費通路。
而Volta最初營運方式，是以廣告展示與贊助方式支撐前30分鐘免費快速充電服務，但從2022年就調整為全面收費，不過仍提供2000組L2充電站以廣告、贊助形式支撐免費使用，而由殼牌收購之後將會維持現行營運方式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【話題】蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！「這功能」便宜款也有
📢 【周報】3C福袋價值多2倍仍被罵「買到撞到」？蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言