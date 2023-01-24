殼牌以1.69億美元收購電動車充電公司Volta 擴展未來電動車趨勢發展

目前為世界第二大石油公司的殼牌 (Shell)，稍早宣布以1.69億美元收購電動車充電公司Volta。

此筆交易預計在今年上半年內完成，但依然要等各地區監管機構同意，而殼牌將會向Volta提供貸款作為處理收購合併相關開銷。

殼牌收購Volta的用意，自然與近期提倡使用乾淨能源，並且降低石油使用量等趨勢有關，因此計畫藉由收購Volta，取得其電動車充電技術，藉此佈局全新發展機會。在此之前，殼牌也宣布收購位於英國的電動車充電公司Ubitricity，藉此銜接未來電動車發展趨勢。

不過，此筆交易並未獲得Volta董事會所有成員同意，但考量目前市值從2021年年底時的2.2億美元，在2022年9月底時大幅縮減為1560萬美元，加上持續擴展充電系統基礎建設仍需要龐大資金，因此多數董事會成員認為由殼牌收購，將能取得更大發展機會。

依照Volta執行長Vince Cubbage表示，目前受限於市場環境與資本條件，目前無法擴展更大規模的充電系統基礎建設，但目前已經在美國與歐洲地區建置超過3000組充電站，位置多半位於購物中心與消費通路。

而Volta最初營運方式，是以廣告展示與贊助方式支撐前30分鐘免費快速充電服務，但從2022年就調整為全面收費，不過仍提供2000組L2充電站以廣告、贊助形式支撐免費使用，而由殼牌收購之後將會維持現行營運方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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