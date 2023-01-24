傳Western Digital與鎧俠收購交易有進展 合併後新公司將於美、日兩地上市
去年傳出Western Digital有意收購全球第二大NAND記憶體廠商鎧俠消息後，彭博新聞報導指稱雙方談論已經有相關進展，並且敲定大致交易結構，預計由Western Digital拆分其快閃記憶體業務，在與鎧俠業務合併成立新公司後，將於美國掛牌上市。
此外，相關消息更指稱合併後的新公司，同時也會在日本掛牌上市，藉此爭取更多資金。
目前Western Digital與鎧俠將在未來幾個月內達成協議，但目前尚未敲定最終定案，因此仍可能會有其他變數。
鎧俠 (KIOXIA)前身為東芝記憶體，目前為全球第二大NAND記憶體廠商，去年則是傳出與Western Digital洽談收購協議，其交易金額規模可能達200億美元。而如果一切順利的話，雙方合併後將由Western Digital現任執行長David Goeckeler負責掌理。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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