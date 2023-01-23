一周數位爆報／3C福袋價值多2倍仍被罵？上網用eSIM卡最方便！蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事、「親戚稱謂」App報到

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
「那個…你是…」每年壓力最大的時候，除了工作，恐怕就是回老家見親戚們的時刻了！遇見這些久久才見一次的人，當下腦袋會瞬間空白忘記親戚們的稱謂，更別說要牢記「姑婆」、「嬸婆」這些詞了，不少有關親戚稱謂的App就此誕生，《聯合新聞網》整理出4款「親戚稱謂計算機」相關工具，包含App及網頁版，要讓你「遇見彼此」前可以惡補一下。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：真的很多親戚看到會叫不出來（？。
過年除舊布新大掃除，也別忘記為自己的手機好好清潔一下！《聯合新聞網》趁春節過年期間，以蘋果（Apple）的iPhone手機為例，要來教你如何清潔手機，在新冠和流感同時來襲的時間，可別讓自己的iPhone成為防疫漏洞，特別是螢幕部分可是有清潔眉角的喔。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：畢竟iPhone好幾萬元，還是乖乖照方法清理手機喔！
買個便宜遊戲好過年！任天堂（Nintendo）前陣子才針對日本eShop推出新年特賣，這次轉戰港板eShop祭出「新春優惠2023」，10款熱門遊戲都有7折折扣，即起至2023年1月31日，要讓玩家在過年玩好玩滿。 （繼續閱讀…）
便宜度：★★★★☆
小編評語：要記得這是香港版的eShop，不是日本版喔！
蘋果（Apple）昨（18）日讓停產快2年的「大顆」藍牙喇叭HomePod再次推出第2代版本「HomePod 2」引起網友討論，新增空間音訊、室內空間感測功能更可以隨時調整聲音，不過有網友眼尖發現，蘋果似乎沒有講太多該產品細節，就讓《聯合新聞網》整理出蘋果開了「HomePod」（諧音「轟趴」）卻沒說的事。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：原來有些功能一樣？就看網友想買哪一款了！
趁過年休個長假、或未來劃休年假出國玩，日本成為多數國人的出遊選擇，除了安排好行程、準備好行李、旅遊注意事項外，最重要的是一定要擁有網路才能暢行無阻，但到底要挑選原手機電信漫遊，還是買1張漫遊SIM卡、抑或是新的eSIM卡上網方式呢？《聯合新聞網》就帶你整理相關資訊，選擇你適合的日本漫遊方式。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：看完以後才發現eSIM卡原來那麼方便，不過還是要注意小眉角喔。
蘋果（Apple）昨（17）日無預警推出M2 Pro、M2 Max版的14吋和16吋MacBook Pro，及M2、M2 Pro版Mac Mini。不過在網路上的討論熱度不高，有網友看到新版Mac Mini竟比3年前（2020年）版本便宜3000元，直呼「真香」，也曝光該產品更便宜的方法。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★☆☆
小編評語：果粉可以等到那時候再買Mac Mini嗎...。
你以為自己遇到「機王」？日前一名網友分享用過4支蘋果智慧手錶Apple Watch，未料竟全都出現異常，不只會自動亂上鎖，更連基本的心率偵測、血氧濃度及睡眠監測都無法正常運作，本以為是自己太衰連續遇到4支機王，但最後他才發現問題關鍵，原來刺青會影響Apple Watch使用。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：原來刺青會影響手錶運作？
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人工智慧（AI）在不少領域都已發展得十分完善，能夠開車、當客服，還會寫詩，不過AI究竟能不能取代人類，目前仍沒有定論。國外一家心理健康應用軟體開發商，近期開發出「心理師AI」，而且已經嘗試用AI替用戶諮商。
研究機構IDC預估，全球企業的邊緣運算支出將從2022年的1,760億美元成長至2025年的2,740億美元，屆時，成長率最高的邊緣應用包含大眾基礎設施維護、網路維護、醫療診斷與AR輔助手術。
根據IDC研究，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型的科技支出達到1.8兆美元，比2021年成長17.6％。而研究也指出，數位轉型科技投資支出將在2022～2026年預測期內保持這種成長速度，五年的年複合成長率（CAGR）為16.6%。
核心家庭日漸興盛，大家族變成小家庭，遠隔南北或海外的家人愈來愈多各自過春節，但只要透過電玩遊戲就能遠端連線，跨地在年節同歡共遊！Switch能透過連線一起打球、跳舞甚至是賽車；以及經典爾虞我詐的大富翁遊戲能考驗彼此的感情；最後，在台灣工作室開發的「文字遊戲」中，玩家可扮演遊戲的「文字」闖關擊敗魔王。
揮別2022年，2023年眨眼就已經來到。新冠疫情威脅漸遠，為半導體產業帶來的是否是利多，還有待觀察。從2022年邁入2023年，有哪些令人失望與值得期待的科技趨勢呢？
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