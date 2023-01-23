一周數位爆報／3C福袋價值多2倍仍被罵？上網用eSIM卡最方便！蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事、「親戚稱謂」App報到

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

實用度：★★★★★ 小編評語：真的很多親戚看到會叫不出來（？。

《聯合新聞網》整理出4款「親戚稱謂計算機」相關工具，包含App及網頁版，要讓你「遇見彼此」前可以惡補一下。（製圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★★ 小編評語：畢竟iPhone好幾萬元，還是乖乖照方法清理手機喔！

過年除舊布新大掃除，也別忘記為自己的iPhone清潔一下喔，《聯合新聞網》教你清潔iPhone的4大重點，避免讓手機受到損傷。（翻攝自《9to5mac》）

便宜度：★★★★☆ 小編評語：要記得這是香港版的eShop，不是日本版喔！

任天堂針對Switch的港版eShop平台推出「新春特惠」數位版遊戲，《聯合新聞網》也整理出10款官網公布的打折資訊，要讓讀者撿便宜。（製圖／聯合新聞網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：原來有些功能一樣？就看網友想買哪一款了！

蘋果HomePod 2定價為9300元，比2018年（台灣為2019年）推出的第1代HomePod要便宜600元。（蘋果提供）

實用度：★★★★★ 小編評語：看完以後才發現eSIM卡原來那麼方便，不過還是要注意小眉角喔。

目前台灣人最常在日本上網方式有4種：原手機電信漫遊、買SIM卡、租借日本Wi-fi分享器多人使用、或是用最新型態不需要換卡的eSIM卡上網等，《聯合新聞網》帶你選擇最適合自己的方案。（製圖／聯合新聞網）

驚訝度：★★★☆☆ 小編評語：果粉可以等到那時候再買Mac Mini嗎...。

蘋果昨（17）日無預警推出M2、M2 Pro版Mac Mini，價格便宜3000元，引起網友討論。（蘋果提供）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：原來刺青會影響手錶運作？

有網友發現「刺青會影響Apple Watch運作」。示意圖／路透

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