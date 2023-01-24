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錯誤率高？CNET網站將暫停以人工智慧編寫報導內容

聯合新聞網／ 楊又肇

CNET網站先前證實開始藉由人工智慧方式編寫報導內容，但在稍早內部問答會議中說明將暫停相關實驗舉措

雖然CNET網站並未具體說明暫停以人工智慧編寫報導內容的實際原因，但顯然與有幾則透過人工智慧編寫內容出現嚴重錯誤情況有關。

雖然CNET網站先前聲明透人工智慧編寫內容都會經過完整審核才作發表，但顯然未來一旦藉由人工智慧編寫內容大量產生後，在人工審核流程可能會出現檢查疏失，或是未能在大量內容中糾舉錯誤情況，因此才讓CNET網站決定在藉由人工智慧編寫內容仍有許多不確定因素情況下，暫時先停止這樣的作法。

CNET網站總編輯Connie Guglielmo強調，此項藉由人工智慧編寫內容的作法，實際上為內部測試項目。而CNET網站內容與讀者執行副總裁Lindsey Turrentine，以及內容副總裁Red Ventures更說明會提高人工智慧技術應用透明度，包含會讓員工預覽相關技術運作模式，同時也會公布相關執行流程，並且將成立工作小組，用於管理透過人工智慧編寫內容。

從近期市場看法認為，未來約有80%網站文章內容會以人工智慧產生，同時也有不少看法認為未來人工智慧技術將加深內容抄襲、影響人類創作，甚至減少原本透過人力編寫內容的工作機會等情況。此外，更有許多人不認為內容業者會以合乎道德方式使用人工智慧技術。

但也有一些看法認為，將人工智慧技術應用視為內容創作輔助工具，例如近期已經有不少創作工具能透過人工智慧識別內容腳本，進而透過公開素材快速打造符合內容的影片內容，藉此大幅縮減過往必須從零開始剪輯影片內容所需時間，進而能讓更多創作者將精力放在內容規劃，不會因為煩冗的剪輯編寫流程影響內容產生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

抄襲

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