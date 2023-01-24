未能達成設立目標 亞馬遜關閉推行10年的慈善捐款計畫AmazonSmile

亞馬遜稍早宣布，將關閉自2013年推出的慈善捐款計畫AmazonSmile。

AmazonSmile在過去10年內約累積4.5億美元捐款，主要在消費者透過亞馬遜服務購物時，在滿足特定條件情況下，將由亞馬遜以消費金額的0.5%比例向慈善機構捐款，藉此用於房屋建設或資訊教育推動等需求。

而此次宣布關閉此項計畫，亞馬遜表示主因在於未能實現當初設立目標，導致捐款最終能達成資助效益不大，因此決定在今年2月20日關閉此項計畫。

不過，在此項計畫正式關閉前，參與此項計畫的慈善機構依然可以收到亞馬遜提供單次捐款 (約等同參與計畫的慈善機構於2022年獲取3個月捐助款項金額)，同時也能繼續透過此項計畫持續累積額外捐款，直到計畫正式關閉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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