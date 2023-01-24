微軟宣布將在Azure雲端平台整合ChatGPT 推動更多人工智慧應用服務
微軟執行長Satya Nadella證實，將於Azure雲端平台整合由OpenAI推出的自然語言對話語言模型ChatGPT，藉此讓Azure雲端平台服務用戶能使用更多人工智慧應用功能。
目前微軟已經向OpenAI投資10億美元，甚至傳出計畫向這家同樣由Elon Musk創立的新創公司投資更多金額。而此次確定將把ChatGPT整合進Azure雲端平台，更凸顯微軟與OpenAI合作關係越來越緊密。
在此之前，OpenAI推行服務已經創造不少話題，例如近期推出的自然語言對話語言模型ChatGPT，能以更人性化方式進行「對談」，甚至能以更自然方式創作內容，或是針對使用者提問內容進行更自然回應。
除了將ChatGPT整合進Azure雲端平台，微軟日前也傳出將把ChatGPT整合進Bing搜尋服務，藉此讓搜尋結果更符合使用者需求，同時也能尋找更符合解答的內容。
ChatGPT is coming soon to the Azure OpenAI Service, which is now generally available, as we help customers apply the world’s most advanced AI models to their own business imperatives. https://t.co/kQwydRWWnZ— Satya Nadella (@satyanadella) January 17, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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