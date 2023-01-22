報導指稱Google計畫對外展示能與ChatGPT抗衡的人工智慧聊天機器人
紐約時報報導指稱，Google近期可能準備對外展示能與ChatGPT抗衡的人工智慧聊天機器人。
雖然近期母公司Alphabet宣布將裁撤1萬2000名員工，但顯然不影響Google投入人工智慧技術發展，而目前已經投入至少20款以人工智慧驅動的應用產品，其中預期會有幾款預計在今年度的Google I/O期間揭曉。
在此之前，Google已經提出LaMDA及LaMDA 2自然語言模型，當時就已經透過可讓物品以擬人化形式「發言」，藉此詮釋未來人工智慧能以更自然方式與人互動，但後續由OpenAI推出的ChatGPT，則是能以流暢內容與人對談，甚至支援諸多語言互動，因此在短時間內吸引不少市場目光，因此也讓長期投入人工智慧技術發展的Google有些著急，因此計畫推出更多人工智慧技術應用項目。
從紐約時報取得消息顯示，Google計畫推出一款圖像自動生成工具，另外也包含升級款AI Test Kitchen，另外還包含一款可能準備與亞馬遜線上試穿服務競爭的功能，並且將以購物試穿 (Shopping Try-on)為稱。
其他還包含一款能在Pixel系列手機創建桌布，以及可讓開發者更容易打造Android平台app的工具，透過人工智慧方式驅動更多技術發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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