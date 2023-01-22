歡聚同樂首選！ 10大必玩Switch派對遊戲

適合多人玩的遊戲有哪些？

過年嗨起來，不論是和好友團聚同樂，還是面對久久未見的親戚，害怕尷尬、想要炒熱氣氛？Switch派對遊戲絕對是個好選擇！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一次給你10款，網友在2022年討論度最高的Switch派對遊戲。永不退流行的經典系列《瑪利歐賽車》，或是大小朋友都喜愛、玩法超多的《任天堂明星大亂鬥》、火熱的節奏遊戲《太鼓之達人》等，趕快收藏起來，過年聚會不怕冷場！

image source:Nintendo Switch

1.Nintendo Switch運動

遊戲人數：1~4人

《Nintendo Switch 運動》是一款體感運動類遊戲，背景設定在一座虛構的綜合體育空間「Spocco Square」，遊戲中可以體驗網球、保齡球、排球、羽毛球、足球和擊劍，2022年更新增高爾夫球，和家人、朋友輕鬆組隊參加各種比賽，宅在家就能運動，還超級歡樂！

《Nintendo Switch 運動》無論大人、小孩都容易上手，成為2022年網友討論最熱的Switch派對遊戲，「排球真的好玩，反應要快」、「超好玩」、「足球玩起來自由度很高，變化性也很豐富。」、「不論是單機多人同樂，或是上網連線對戰都很有趣」。

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2.瑪利歐賽車8 豪華版

遊戲人數：1~4人

在Switch 遊戲中人氣居高不下的瑪利歐賽車系列，精緻畫面、刺激的遊戲體驗讓玩家百玩不膩，最新版推出《瑪利歐賽車8 豪華版》，新增「賽道通行證DLC」，將陸續收錄各國賽道，一邊飆車一邊欣賞風景，成為年節歡聚的熱門派對遊戲首選之一！

網友在PTT詢問為什麼《瑪利歐賽車8》可以這麼熱門？「對遊戲沒概念的想跟大家同樂, 馬車還是第一首選」、「跟朋友要實力平均才好玩」、「這代馬車八有新手輔助模式，新手可以安心入坑，可以說是最適合入門的一代」、「可以跟家人朋友玩，想挑戰也能線上比」。

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3.太鼓之達人

遊戲人數：1~4人

《太鼓之達人》是一款電玩音樂遊戲，受到許多資深粉絲玩家喜愛，加入Switch版有眾多模式可以體驗，包括派對模式、電視模式、攜帶模式，遊戲歌曲高達76首，一邊敲打節奏搭配可愛畫面，超級療癒又好玩。新發售的《太鼓之達人 咚咚雷音祭》加入新月票機制，盡情暢玩500首以上的樂曲。

愛玩《太鼓之達人》的網友紛紛分享，「可以自己買鼓打，玩起來很爽」、「超好玩，朋友來都玩派對模式有很多小遊戲」、「角色超級可愛」、「放假玩超療癒，亂敲一通也好玩」。

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4.瑪利歐派對 超級巨星

遊戲人數：1~4人

《瑪利歐派對 超級巨星》絕對是標準的聚會遊戲，集結歷代《瑪利歐派對》系列的百款小遊戲和地圖，玩家可以任選喜愛的瑪利歐角色與朋友進行遊玩，《瑪利歐派對 超級巨星》與《超級瑪利歐派對》不同的是，新增了連線對戰模式，就算和朋友相隔兩地，還是可以一起享受遊戲樂趣。

網友推薦《瑪利歐派對 超級巨星》是派對必玩遊戲，「這次貼紙系統很有趣，讓派對增添更多歡樂，支援手持和pro手把這點也很打中愛用掌機模式的我」、「畫面超漂亮，色彩繽紛」、「巨星的大富翁比較好玩一點，但如果是單純玩小遊戲模式，選有體感節奏模式的派對比較好。」

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5.任天堂明星大亂鬥 特別版

遊戲人數：1~8人

《任天堂明星大亂鬥 特別版》是一款格鬥遊戲，裡面有來自所有任天堂遊戲系列的角色人物，包括音速小子、寶可夢、動物森友會、瑪利歐等，每個角色會有符合自己原著遊戲的特色，來合成打鬥招式，在大亂鬥的世界中相互激戰！



《任天堂明星大亂鬥 特別版》最多可以支援8人同時遊玩，絕對是派對遊戲推薦名單之一，角色多、操作簡單，小朋友也能上手。不少網友表示，「朋友來家裡作客時，經常會選這片來玩」、「很多遊戲操作太難，大亂鬥小孩子都很愛」、「關卡設計很精緻」、「可以聚會玩，也可以自己鑽研格鬥，很值得玩的遊戲」。

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6.胡鬧廚房2（煮過頭2）

遊戲人數：1~4人

如果想找一款氣氛滿點的派對遊戲，《胡鬧廚房2》（煮過頭2）受到許多網友推薦。這款烹飪模擬遊戲需要雙人或四人合作，玩家透過快速煮出正確料理挑戰通關，從拿食材、切菜、烹調、擺盤、送餐⋯⋯當你大喊「我要番茄！」時，朋友卻在煎肉，真的搞笑又好玩。《胡鬧廚房2》比前作新增了拋丟東西功能，玩家可以將物品直接丟到另一位玩家鍋中。

考驗友誼默契的《胡鬧廚房2》相當受遊戲玩家喜愛，「每次玩都手忙腳亂，超好笑」、「人物很可愛，新版劇情很有趣耶」、「根本友情破壞遊戲」、「去朋友家必玩，每次玩都笑爆」。

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7.Just Dance 舞力全開 2023

遊戲人數：1~6人

《Just Dance 舞力全開 2023》是一款體感音樂遊戲，玩家只需模仿螢幕上舞者的舞蹈動作，跳得開心還能與朋友計分比賽，炒熱氣氛必玩！這款在2022年底發行，比起前兩代新增了40首新歌，主打「隨選隨跳」的串流平台宇宙，還有全新「自訂模式」、「線上多人遊戲模式」，帶玩家進入全新舞力全開世代！

不少網友經常會分享《Just Dance 舞力全開 2023》喜愛的舞曲，「Ice cream 好玩+1」、「麥阿喜那首歌跳的很累」、「I like it 真的是我的愛，我覺得編的最完整也適度，玩性、趣味、難度、分配都剛好」、「Bruno Mars的都不錯」。

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image source: Just Dance 舞力全開官網

8.王牌釣手

遊戲人數：1~4人

《王牌釣手》從大型機台遊戲轉至Switch，在家就可以釣魚遊玩，這款體感操作遊戲也受到許多人喜歡，最多可以四人一起競賽釣魚，Switch版還新增50種魚類，遊戲多達250種水中生物，拋竿、捲線超級療癒，喜愛水中世界的人千萬不要錯過！

許多網友推薦《王牌釣手》，「超適合強迫症的遊戲，立志搜集全部的魚和拼圖」、「很簡單很適合平常不太玩遊戲的人」、「水族箱超美」、「跟朋友一起玩蠻有趣的」。

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9.瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽

遊戲人數：1~8人

《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》是一款以足球為主題的體育遊戲，可支援8位玩家同時遊玩，透過組合「格鬥技」與「足球」玩法，融合成全新競技運動「爆球」。玩家可以依照喜好選擇裝備，打造獨一無二的隊伍，關鍵時刻踢出「超絕爆球」贏得比賽，過年聚會與朋友來場刺激的友誼賽吧！

不少人分享遊戲體驗，「操作相對簡單，無需足球遊戲經驗也可上手」、「節奏快超級刺激好玩」、「推薦給喜歡技術性遊戲的人」。

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10.城堡毀滅者

遊戲人數：1~4人

《城堡毀滅者》是許多人童年的回憶，現在移植到Switch上，同樣深受大家喜愛，簡單易上手，重要的是不用花太多時間就能玩完，想度過一個愉快的派對，《城堡毀滅者》絕對是必玩遊戲之一。

玩家可以選擇4位騎士，還有其他生動角色、敵人、BOSS，各種有趣背景物件，玩起來相當輕鬆。網友分享遊戲心得，「經典必玩！」、「推薦給喜歡這類橫向遊戲」、「卡通畫風很可愛」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年1月12日至2023年1月11日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Switch派對遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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