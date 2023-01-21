Google要求撤銷市場壟斷裁決遭印度法院駁回 面臨調整Android運作模式
印度最高法院針對Google日前提出撤銷遭認定違反市場壟斷的裁決請求，將導致Google必須在印度市場改變Android作業系統平台運作模式。
而法院撤銷Google提出請求後，隨即獲得諸多印度新創業者支持，表示將讓印度市場競爭恢復正常，而非由Google藉由Android作業系統平台主導手機市場發展。
去年9月下旬，Google被印度競爭委員會 (CCI)要求必須針對Android作業系統平台運作模式作調整，不得與業者簽訂排他條款，以利Google Search搜尋服務維持市場競爭優勢，同時也不得要求手機業者必須強制安裝Google旗下服務app，並且要求Google允許第三方軟體市集進駐Google Play Store。
Google後續向印度上訴法院發出請求，認為印度競爭委員會所作裁決多數比照ㄝ盟先前所作裁決，因此認為應該予以撤銷，更強調印度競爭委員會相關要求將影響消費者權益，同時也會阻礙印度市場的Android生態系統發展，但後續則被印度上訴法院駁回。
在此次向印度最高法院提出上訴，則是再次被拒絕，必須在未來7年內遵守相關裁決，亦即Google不得要求手機業者必須在其產品預設使用Google Search服務，並且預裝Google服務app。
在此之前，Google已經因為違反市場壟斷，遭印度競爭委員會裁罰1.62億美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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