新款「人形機器人」登場！自行搭橋、上拋工具包、有限空間跳躍非難事

Boston Dynamics稍早釋出影片中，展示其Atlas人形機器人全新活動技術，其中包含可自動判斷行進路線是否需要額外鋪路，另外亦可在狹小空間維持行走平衡，並且在有限空間進行跳躍，甚至以上拋方式投遞工具包。

在影片中，Atlas可以在判斷行進路線中需要額外鋪路，因此透過拿取一旁的木板搭成橋樑，方便通過。而在第二道挑戰，則是在有限空間內讓Atlas進行小幅度跳躍，並且轉身將工具包上拋至上方平台，接著再推倒後方木箱，進而透過跳躍、翻身方式回到地面。

相比過往仍需進行多次量測，此次影片更凸顯Atlas已經可以做到相當流暢的行進方式判斷，另外也能以相當穩定形式完成動作。而在更早之前，Atlas已經可以完成相當複雜的跑酷、翻身，甚至進行舞蹈。

除了釋出Atlas動作展示影片，Atlas團隊負責人Scott Kuindersma更在幕後影片說明，目前已經開始讓Atlas能感知環境狀況，並且做出正確行進決策。

而Atlas團隊也說明，機器人的身形雖然與人類相仿，但實際上仍有不少地方相異，例如關節活動方式，同時也必須透過3D列印方式實現降低機器人整體重量，仍可維持其堅固性的目標。

目前作法中，Atlas執行的每個動作都會從行為資料庫中尋找合適動作，並且藉由模型預測控制器調整出力、姿勢、執行動作的時機等，同時也能因應不同環境、突發狀況進行調整，甚至可以預判下一個可以對應執行動作。

不過，Atlas團隊表示即便是目前最先進的雙足機器人，距離人類以雙腳靈活走動、維持平衡的情況仍有明顯差距，但強調未來將能逐步實現更貼近人類行走的流暢度表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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