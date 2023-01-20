Twitter現行員工人數比剛上市時更少 許多美國科技業者也出現規模不等裁員情況

雖然Elon Musk日前表示Twitter裁員調整已經告一段落，但顯然仍計畫讓員工人數比例下降，目前總員工人數甚至不到2000人，比起2013年上市時約2700名員工人數更低。而除了自身因素，不少科技業者如微軟、亞馬遜等也陸續基於未來經濟發展不確定性增加，以及公司發展策略調整等因素進行規模不等裁員措施。

相關人士表示，在日前將廣告、信任與安全部門，以及貨幣化業務部門在內數十名員工裁撤，包含新加坡、澳洲等海外辦公室也開始調整員工人數之後，Twitter接下來將計畫繼續裁員，包含產品業務，以及海外、美國境內各地較小規模辦公室的員工都有可能面臨被裁。

從去年10月接手Twitter之後，Elon Musk已經進行諸多內部政策、組織與產品調整，其中也伴隨不少員工裁撤處置。在最初對外透露說法中，Elon Musk曾表示計畫將Twitter員工人數減少75%以上，而在正式接手之後，則是裁去將近過半員工，主因認為Twitter內部有太多冗員，同時也有不少績效表現不佳員工。

在許多廣告業者考量Twitter易主之後，擔心可能對廣告內容曝光表現有影響，進而將原本在Twitter投放資金抽離，導致Twitter營收大幅受到影響，甚至讓虧損加大，因此也讓Twitter不得不透過裁員、調整公司福利，以及重新規劃其產品運作模式，以利維持公司正常營運。

諸多科技業者也傳出裁員消息

而除了Twitter持續傳出裁員消息，不少美國科技業者也因為未來經濟發展不確定性增加、發展策略調整等因素影響，同樣也有裁員消息陸續傳出。

例如過去標榜不會裁員的微軟，稍早證實將會在今年3月底前裁撤約1萬名員工，亞馬遜則確定準備裁撤超過1.8萬名員工，其中包含人力資源與零售業物部門人力需求，而Google母公司Alphabet則表示將近可能避免大規模裁員，但在日前宣布旗下生命科學公司Verily將裁撤約15%比例員工，不少Alphabet、Google員工開始擔心後續是否會有更大規模裁員調整。

至於Meta方面則是因為元宇宙等投資導致明顯開銷支出，因此計畫裁去約13%比例員工，而Tesla方面則是在去年證實將裁去10%左右員工，受影響人數約達6000人，同時Tesla近期更透過調整價格吸引更多人購買旗下推出電動車款。

另外包含Lyft、Crypto、Coinbase、Salesforce、Stripe、Shopify、Netflix、Snap與Robinhood等多家知名業者，近期也都傳出規模不等的裁員消息，主要因應近期經濟發展不確定性、匯率影響營收，以及市場消費模式改變等情況，必須透過裁員平衡營收減少情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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