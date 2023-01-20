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AMD推出Kria SOM ODM計畫 讓更多結合自行調適解決方案的工業物聯網裝置加速進入市場

聯合新聞網／ 楊又肇

AMD宣布在源自賽靈思的Kria自行調適系統模組 (SOM)產品基礎上，推出名為Kria SOM ODM合作夥伴產業體系計畫，藉此協助更多業者加快打造結合Kria SOM模組的工業物聯網設計產品，並且能以更快速度進入市場發展。

藉由全新Kria ODM合作夥伴產業體系，將能整合完整軟體堆疊與應用支援的轉鑰式體驗，並且應用在工業物聯網相關產品。

目前能以Kria ODM產業體系開發產品，分別如下：

• Ectron - 工業物聯網邊緣閘道：部署邊緣分析和先進機器控制，充分利用智慧工廠的大數據，此雲端連接工業物聯網閘道能夠透過內建有線和無線連接實現隨插即用部署。

• Optomotive - 工業智慧攝影機：為系統增添可程式化設計高速工業攝影機，用於雷射三角量測法、動態捕捉、工業流程自動化、工業品質控管等。

• VVDN - 邊緣AI設備：部署8通道AI邊緣設備Kria K26 SOM + Kinara Ara-1處理器，能支援高效能視覺AI應用並顯著減少成本，是智慧城市與智慧零售的理想選擇。

藉由具備軟硬體可重新程式化設計能力的自行調適運算，讓各類工業物聯網裝置能根據每項任務的需求，透過無線快速增加功能，並且讓系統效能維持最佳化。

這些初步導向智慧城市、安全、零售、工業物聯網和機器視覺的應用開發，將結合基於Kria SOM的解決方案，並且讓業者能在預先建構的可立即部署平台上充分發揮Kria SOM的處理能力，以及彈性應變能力，藉此快速客製化、品牌化相關工業物聯網應用產品，同時加快其進入市場時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 AI

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