Google也搶市？傳推出定位追蹤裝置對尬三星、蘋果 代碼現蹤跡
在蘋果、三星等業者先後進入定位追蹤裝置市場競爭後，Google似乎也計畫以Nest品牌推出類似產品。
開發者從Google Fast Pair相關程式編碼中發現，Google悄悄地加入「Locator tag」產品類型，似乎計畫將Fast Pair快速配對技術應用在定位追蹤裝置，甚至可能推出類似蘋果AirTag的定位追蹤裝置。
此外，相關消息更指稱Google正在準備打造一款代號為「grogu」的定位追蹤裝置，但不確定預計何時會有實際產品問世，或僅只是內部測試項目，但可能不會實際進入市場銷售。
在此之前，包含蘋果、三星、華為等品牌都已經接連推出以低功耗藍牙方式連接的定位追蹤裝置，而更早之前則是由Tile等業者推出產品提供相關定位追蹤產品，若Google也加入此塊市場競爭，或許將使定位追蹤技術應用市場進一步擴大。
The Fast Pair developer console added "Locator tag" as a device type👀— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 16, 2023
"Locator tag" likely refers to Bluetooth trackers (think AirTag, Tile) that in this context support Google Fast Pair.
H/T @Za_Raczke pic.twitter.com/HoPX8JMd8Q
Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" - report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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