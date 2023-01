Google也搶市？傳推出定位追蹤裝置對尬三星、蘋果 代碼現蹤跡

在蘋果、三星等業者先後進入定位追蹤裝置市場競爭後,Google似乎也計畫以Nest品牌推出類似產品。

開發者從Google Fast Pair相關程式編碼中發現,Google悄悄地加入「Locator tag」產品類型,似乎計畫將Fast Pair快速配對技術應用在定位追蹤裝置,甚至可能推出類似蘋果AirTag的定位追蹤裝置。

此外,相關消息更指稱Google正在準備打造一款代號為「grogu」的定位追蹤裝置,但不確定預計何時會有實際產品問世,或僅只是內部測試項目,但可能不會實際進入市場銷售。

在此之前,包含蘋果、三星、華為等品牌都已經接連推出以低功耗藍牙方式連接的定位追蹤裝置,而更早之前則是由Tile等業者推出產品提供相關定位追蹤產品,若Google也加入此塊市場競爭,或許將使定位追蹤技術應用市場進一步擴大。

The Fast Pair developer console added "Locator tag" as a device type👀



"Locator tag" likely refers to Bluetooth trackers (think AirTag, Tile) that in this context support Google Fast Pair.



H/T @Za_Raczke pic.twitter.com/HoPX8JMd8Q