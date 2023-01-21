降低仰賴福斯模組化車台設計 福特未來計畫推出採用自行打造平台設計的電動車
福特在日前公布財報中，證實其投資自駕車新創公司Argo AI將結束營運，未來將由福特及福斯分拆持有其自駕車技術與相關資產。而近期由福特歐洲電動車業務負責人Martin Sander透露說法，未來計畫推出採用自行打造平台設計的電動車。
從Martin Sander說法來看，福特顯然計畫在電動車發展降低仰賴福斯模組化車台 (MEB)設計，並且提高自身技術發展規模。
不過，目前福特依然會在今年與明年間推出以福斯旗下MEB模組化車台設計的電動車，同時也會以開放態度與其他業者合作，預期藉此降低仰賴福斯技術比重。
而其投資自駕車新創公司Argo AI結束營運後，將由福特及福斯分拆持有其自駕車技術與相關資產，同時福特接下來的重心會放在可以更快應用在多種車款使用的Level 2+，或是Level 3自駕技術發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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