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Zoom宣布其雲端資料中心在台落地 行動應用程式同樣通過資安檢測

聯合新聞網／ 楊又肇

Zoom今日 (1/18)宣布於台灣正式啟用雲端資料中心，除了提升在地的線上會議品質，更實現Zoom致力為台灣企業、機構組織，以及居民提供安全可靠通訊平台的承諾。

此外，Zoom也宣布其iOS及Android版App在去年4月通過財團法人電信技術中心檢測，符合經濟部工業局與多方機構所制定的標準，成為第一家通過「行動應用App基本資安規範」檢測的美國通訊科技公司。

而此次在台建立雲端資料中心，加上通過「行動應用App基本資安規範」檢測，Zoom表示本身已經達成台灣政府於2020年針對海外視訊會議軟體供應商所制定的兩大安全準則，亦即平台需要具備在地伺服器，或是提供連線服務的在地伺服器，並且需通過在地第三方資安稽核其安全性。

Zoom工程和產品總裁 Velchamy Sankarlingam表示：「我們在台灣所建立的雲端基礎建設，以及為滿足台灣高規資安認證標準所投入的資源，是 Zoom 實踐承諾的重要里程碑，同時展現我們對於建立信任並提供符合台灣資安規範必要保障的期許。我們期待扮演建設性的角色，為包括公部門等多元產業中的潛在客戶展現 Zoom 整合通訊平台的全球領先能力。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安

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