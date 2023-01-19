快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

馬斯克大誇Tesla自動駕駛被抓包 傳是策劃好的演出效果

聯合新聞網／ 楊又肇

依照Tesla自動駕駛軟體部門總監Ashok Elluswamy說法，Tesla過去曾在2016年展示的Autopilot自動駕駛功能影片，實際上為策劃好的演出效果。

這個目前仍在Tesla官網展示，甚至曾由馬斯克（Elon Musk）透過推文宣傳的Autopilot自動駕駛功能，曾讓Tesla對外宣稱可在無須人為介入情況下，完成車輛自動駕駛運作，甚至能自動完成車輛停放，如今在自家自動駕駛軟體部門總監的證詞中，則是說明僅只是事先安排好的一場演出。

Ashok Elluswamy表示，此影片並非為了宣傳當時的Tesla Autopilot就能實現全自動駕駛，而是詮釋未來可以實現目標。當時為了完成拍攝影片，其實預先採集諸多3D地圖資訊內容，同時也預先做了不少準備，甚至當時也曾發生車輛直接撞進護欄的情況。

Full Self-Driving Hardware on All Teslas from Tesla on Vimeo.

因此在此情況下，當時的Autopilot功能絕對無法實現全自動駕駛，就連紅綠燈號誌判斷也是後期才加入。

不過，從當年Tesla與Elon Musk大幅吹捧Autopilot輔助駕駛功能，導致許多車主過度相信車輛自動運作情況，導致忽略隨時留意車輛前方狀況，進而發生車輛追撞等悲劇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紅綠燈 車主

延伸閱讀

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片誤導消費者

Tesla大降價近40萬元 美國新車主怨：我感覺被騙了

男開INFINITI Q50 輔助駕駛內線躺睡 車牌一查居然是慣犯！

方向盤長太怪太難用？Tesla Model S / X 重新配回一般式樣方向盤

相關新聞

NCC有條件同意台灣大哥大合併台灣之星 以及遠傳電信合併亞太電信案

台灣國家通訊傳播委員會 (NCC)於第1050次委員會議中，通過台灣大哥大申請合併台灣之星案，以及遠傳電信申請合併亞太電信案續行討論案，但要求在2024年6月底之前，以無償繳回頻寬、交換，或是交易等方式，藉此改正先前合併後持有頻寬超標問題。

馬斯克大誇Tesla自動駕駛被抓包 傳是策劃好的演出效果

依照Tesla自動駕駛軟體部門總監Ashok Elluswamy說法，Tesla過去曾在2016年展示的Autopilot自動駕駛功能影片，實際上為策劃好的演出效果。

頭戴裝置太貴？傳蘋果計畫先推「低價版」混合實境頭戴裝置對決Meta

彭博新聞與The Information網站取得消息指稱，蘋果目前可能著手打造一款造價更低的混合實境頭戴裝置，藉此與Meta的Quest Pro，或是HTC新推出的VIVE XR Elite競爭虛擬視覺應用市場。

2023台北國際電玩展來了！微軟Xbox回歸、任天堂Switch首度以原廠身分參展

預計在2月2日至5日期間於南港展覽館1館4樓登場的2023台北國際電玩展，1月18日宣布將由來自25個國家地區、總計275家廠商，使用1150個攤位規模展出，並且將展示250款遊戲，以及遊戲主機、周邊等內容，而台灣微軟Xbox更將回歸展出，任天堂也將首度以原廠身分參展。

2026年5G市場產值上看370億美元 元宇宙應用是關鍵推手

2023年隨著網通設備如小型基地台和5G FWA升級，以及企業推動5G專網，TrendForce預估2023年5G市場可...

三星再推新款2億畫素ISOCELL HP2感光元件 有望用在Galaxy S23系列手機

先前推出幾款2億畫素規格的感光元件後，三星再次宣布推出新款2億畫素規格感光元件ISOCELL HP2。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。