馬斯克大誇Tesla自動駕駛被抓包 傳是策劃好的演出效果
依照Tesla自動駕駛軟體部門總監Ashok Elluswamy說法，Tesla過去曾在2016年展示的Autopilot自動駕駛功能影片，實際上為策劃好的演出效果。
這個目前仍在Tesla官網展示，甚至曾由馬斯克（Elon Musk）透過推文宣傳的Autopilot自動駕駛功能，曾讓Tesla對外宣稱可在無須人為介入情況下，完成車輛自動駕駛運作，甚至能自動完成車輛停放，如今在自家自動駕駛軟體部門總監的證詞中，則是說明僅只是事先安排好的一場演出。
Ashok Elluswamy表示，此影片並非為了宣傳當時的Tesla Autopilot就能實現全自動駕駛，而是詮釋未來可以實現目標。當時為了完成拍攝影片，其實預先採集諸多3D地圖資訊內容，同時也預先做了不少準備，甚至當時也曾發生車輛直接撞進護欄的情況。
Full Self-Driving Hardware on All Teslas from Tesla on Vimeo.
因此在此情況下，當時的Autopilot功能絕對無法實現全自動駕駛，就連紅綠燈號誌判斷也是後期才加入。
不過，從當年Tesla與Elon Musk大幅吹捧Autopilot輔助駕駛功能，導致許多車主過度相信車輛自動運作情況，導致忽略隨時留意車輛前方狀況，進而發生車輛追撞等悲劇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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