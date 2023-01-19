頭戴裝置太貴？傳蘋果計畫先推「低價版」混合實境頭戴裝置對決Meta
彭博新聞與The Information網站取得消息指稱，蘋果目前可能著手打造一款造價更低的混合實境頭戴裝置，藉此與Meta的Quest Pro，或是HTC新推出的VIVE XR Elite競爭虛擬視覺應用市場。
相比先前傳聞定價可能會在3000美元的擴增實境頭戴裝置，蘋果這款鎖定混合實鏡頭戴裝置售價預期會在1500美元上下，但在硬體規格則顯然會有差異。例如原先傳聞的擴增實境頭戴裝置搭載4K解析度螢幕，而價格相對較低的混合實鏡頭戴裝置則會採較低解析度螢幕設計。
另外，相機數量也會相對較少，而處理器運算效能也會相對較低，同時蘋果也可能在此款混合實鏡頭戴裝置採用手動調整視角範圍設計，而非自動調整。
依照消息來源表示，蘋果此款混合實鏡頭戴裝置仍處於相當早期規劃，因此可能不會太快進入市場，甚至蘋果尚未打造相應原型設計。
在先前說法中，蘋果有可能最快選在今年春季發表會公布虛擬視覺頭戴裝置，並且預計在今年度的WWDC 2024公布相關應用功能與開發工具資源，最快則會在今年計對外揭曉，但實際進入市場有可能必須等到2024年以後。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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